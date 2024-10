Paysandu gigante na Série B; Remo em momento de decisões

A vitória sobre a Chapecoense, da forma como aconteceu, trouxe o alívio momentâneo que o time de Márcio Fernandes precisava. Essa "conta" que o Paysandu está pagando, pelos erros cometidos em diversos momentos pela sua diretoria, está forçando a comissão técnica e os jogadores a se desdobrarem. Claro, com a contribuição da torcida, que compareceu em bom número. Mesmo se salvando no final, a angústia do torcedor persiste, pois o temor é que os mesmos erros se repitam na próxima temporada. O Paysandu assusta com suas decisões e com os mesmos nomes que insistem em desafiar o clube e o futebol.

É hora de tomar decisões

No Clube do Remo, como em qualquer clube de massa, o dia de alegria é o da conquista, mas logo no dia seguinte começam as cobranças, até que uma nova vitória ocorra. O Remo, que já sabe o que vai enfrentar em 2025, precisa tomar algumas decisões ainda este ano, que impactarão diretamente a próxima temporada. Pouco se sabe sobre o planejamento, mas já há confirmações de nomes que permanecerão no comando do futebol, e até uma lista de jogadores que o treinador, em comum acordo com o executivo, pretende renovar. O preço de uma conquista é a cobrança no dia seguinte. Claramente, Tonhão vai apoiar todos que caminham com ele.

Um homem que luta 24 horas

Ele pode até não conseguir, mas o técnico Márcio Fernandes, do Paysandu, tem segurado as rédeas do time com dedicação no dia a dia. Tem ajustado o rumo e afastado quem não contribui, sem alarde e sem expor ninguém na mídia. Os problemas que surgem ficam evidentes apenas quando vazam de dentro da Curuzú ou quando jogadores somem da lista de relacionados. Márcio conseguiu até mesmo colocar Robinho em campo, com o experiente jogador finalmente ajudando como não fez o ano inteiro. Não estou dizendo que o risco de rebaixamento foi superado, mas se ele não tivesse agido assim, o Paysandu já estaria rebaixado.

Apito final

Os ex-jogadores não tiveram sucesso em suas tentativas de conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de Belém. O goleiro Vinícius não conseguiu se reeleger, e há expectativa de que ele retorne ao futebol em 2025.

Parece que Márcio Fernandes já percebeu que alguns jogadores, mesmo com fama ou altos salários, não vão ajudar o Paysandu nesta reta final. Felizmente, ele percebeu a tempo!

Curuá e alguns jogadores da base serão emprestados pelo Remo. Pensando no campeonato estadual, o Remo deverá renovar com peças pouco celebradas na Série C, visando montar uma espinha dorsal.

João Vieira, que foi o jogador mais regular do Paysandu durante boa parte da temporada, teve uma queda de rendimento em suas últimas atuações. É necessária uma reação por parte dele, já que é uma peça muito importante para o time.

Um feliz Círio para todos!