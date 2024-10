Paysandu ficou impotente diante do absurdo que é o VAR!

Ontem, o Paysandu foi absurdamente prejudicado pelo VAR, que de forma tendenciosa tirou a vitória do time bicolor. De tão absurdo, o árbitro, que inicialmente não marcou a falta com convicção, foi incentivado a voltar atrás em sua decisão, com direito a manipulações na aceleração e desaceleração das imagens, até que ele interferiu no resultado, empatando a partida. Esse tipo de situação gera um sentimento de impotência, que se transforma em um prejuízo incalculável, podendo ser decisivo para um possível rebaixamento do Paysandu. Esperamos que o clube tome providências e registre sua reclamação na CBF!

Qual o fato novo no Remo?

O que os torcedores e investidores do Remo devem estar se perguntando é: que novidade ou profissional será adicionado ao departamento de futebol do clube para as decisões de 2025? Na Série C, o sufoco que foi – e que não deveria ter sido – expôs muitos erros e dinheiro mal investido. Mas o Remo subiu! Graças a Deus. No entanto, a Série B não permitirá tantos equívocos como a Série C tolerou. Quem está no clube não é desqualificado, mas é necessário buscar no mercado pessoas mais capacitadas para agregar. Depois, não adianta jogar a culpa em ninguém.

Uso do Mangueirão, só se for na Segundinha!

Como o Paysandu não pretende jogar a Série B no Mangueirão, o estádio não deve mais ser utilizado para o futebol este ano. Apenas se a FPF agendar partidas da segunda divisão ou do futebol feminino. E falando em estádio, nos próximos meses de outubro, novembro e dezembro, a FPF terá a responsabilidade de identificar quais estádios no Pará estarão em condições de receber os jogos do Parazão. A entidade precisa tomar decisões impopulares, mas necessárias, para resolver de uma vez por todas o problema dos gramados ruins. O campeonato já começa sempre com dificuldades na definição da tabela, e as reclamações de Remo ou Paysandu são recorrentes.

Apito final

O Paysandu tem se caracterizado como um time de operários. Qualidade técnica, de fato, só o meia Robinho demonstra, embora suas condições físicas sejam limitadas. Os outros jogadores até nos fazem torcer em alguns lances, mas a falta de qualidade é evidente.

Na próxima quarta-feira, contra o Coritiba, na Curuzu, o Paysandu terá uma verdadeira decisão. Mais uma, entre os jogos restantes. A torcida certamente transformará o estádio em um caldeirão, e o time operário precisa corresponder à altura. Na realidade, precisa vencer!

O presidente do Clube do Remo continua afirmando que fará investimentos no Baenão e no CT. No entanto, ele ainda não explicou como esses recursos serão obtidos. O Remo enfrenta o desafio de fechar as contas de 2024 e ainda conseguir dinheiro neste ano para montar seu time para janeiro.