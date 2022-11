Paysandu em mais uma final da Copa Verde

A Copa Verde sempre faz bem para o Paysandu, tanto é que o Papão é o maior campeão da competição. Prima pobre da Copa do Nordeste, a Copa Verde é a competição que diretamente dá ao clube que chega em primeiro lugar, uma premiação ligada a Copa do Brasil que é milionária. São quase 3 milhões de reais, ainda podendo ser somada, a renda do jogo na terceira fase, que quase sempre é contra uma equipe de primeira divisão. Talvez o prêmio só não seja maior, que a cobrança dos torcedores, que esse ano até está menor, quando estamos no fim da temporada e depois da decepção de ser o último colocado no quadrangular da série C. O primeiro jogo contra o Vila (GO), será em Belém.

Uma caminhada tranquila

Sem o seu maior rival, o Remo, que sempre encontrou na semifinal, a Copa Verde, até aqui para o Paysandu, foi muito mais um treino. Suor mesmo, só em Manaus, no forte calor e no estádio que não venta, por ser praticamente fechado. Isso não diminui a campanha, mas quem vê futebol como se deve, sabe que o maior desafio da campanha, será contra o Vila Nova na final, que é uma equipe de Série B. O Paysandu terá a chance, de não deixar passar apagado o ano, e como conquista pessoal, o presidente fará sim desse resultado, caso venha o título, uma muleta para a sua campanha a reeleição no clube. O título, inclusive, pagará a conta em manter o plantel até novembro. Vai dar até para dar prêmio.

Márcio Fernandes ainda terá que esperar

O treinador do Paysandu Márcio Fernandes, ainda depende do resultado das eleições no clube, para saber se ficará em Belém. Está muito claro para o treinador, que caso o atual presidente vença, ele permanecerá. Márcio resolveu apostar nisso, quando aceitou uma grande redução de salário, para treinar o time na Copa Verde, mesmo tendo proposta para 2023 em São Paulo. Esse valor que muitos profissionais que vem de fora dão para o Paysandu, as vezes não é equiparado com o conhecimento de quem faz futebol no clube. O Paysandu com quem vive lá dentro, sabe o tamanho que é, mas infelizmente não acompanha quando o quesito é ter organização, conhecimento e profissionalismo.

Apito final

Agora mais leve e sem a pressão da série C, o Paysandu independente dos times fracos que enfrentou até aqui na Copa Verde, tem conseguido jogar com muito mais leveza. Que seja assim, na decisão contra o Vila Nova (GO).

O anúncio do Remo ao contratar o zagueiro Diego Ivo, já trouxe de volta as críticas a diretoria nas redes sociais. A contratação foi um pedido do treinador. Se pediu é devido confiar, já que ninguém trás jogador, que o treinador entenda que não ajudará.

Mesmo sendo reserva no Ituano e não conseguindo subir de divisão, o atacante Brenner, pediu 100 mil reais por mês para retornar ao Remo. O problema nem é dizer se vale ou não, o problema passa em ele vestir a camisa do Paysandu em 2023.

Semana de Copa do Mundo! É isso mesmo, Copa do Mundo! A água dentro da panela, ainda não esquentou. A Copa ainda está morna, pelo menos bem perto da bola rolar. A coluna, a partir do próximo domingo, será escrita direto do Catar. Vamos nessa!