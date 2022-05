Paysandu e os mesmos erros

Mais um ano que a direção bicolor quer atravessar o futebol do clube e começa a mexer no ambiente. Existe uma incapacidade de perturbar o trabalho sem necessidade. Precisa aprender que cada jogo é uma decisão e não pode atrapalhar. Ficaram tentando colocar o Gedoz no grupo e esqueceram de ganhar do Ypiranga dentro de Paragominas. O amadorismo dessa diretoria é algo gritante que mostra muito o motivo de três anos na Série C.

Remo era para ser líder

O Remo, pelos adversários que enfrentou até o momento na série C, era para ser líder absoluto da competição. Até aqui só pegou times que não estão começando bem a competição. Ontem, venceu do Confiança, que nas quatro rodadas não ganhou de ninguém. Mas fez o que se esperava, venceu o jogo e entrou no bolo dos que disputam um das oito vagas. Repito que precisa melhorar a pegada do meio campo.

Está afastado

O funcionário do Paysandu, que agrediu a diretora do Remo dentro do gramado da Curuzú, está afastado dos trabalhos dia dia-a-dia. Existe internamente o desejo de demitir e isso deve acabar ocorrendo, mas como existem uns favores extra-clube ao presidente e ao próprio clube também, a diretoria está tentando fazer a demissão em comum acordo. É aquela situação, quando se sabe muito dos bastidores, é complicado fechar a boca de quem está insatisfeito.

Apito final

O Gedoz estreou pelo Remo jogando a Série C no Mamgueirão e perdendo um pênalti. O Albano estreou fora de casa e fazendo o gol da vitória na Série C também. Já fez muito mais.

Alguns consideram que o Paysandu fez quatro jogos até aqui fora de casa. Quem reclama dos resultados, esquece que o time não perdeu também. Mas no grupo faltam peças ainda.

Erick Flores mostrou ontem que pode ser o jogador titular do meio campo do Clube do Remo. Basta querer jogar bola e levar a sério o clube e a sua profissão. Jogar bola ele sabe.

Henan, Polegar e Cristian são agora meros espectadores na Curuzú. Não vão mais jogar, para não fazerem a quarta partida e não jogar mais a Série C por outra equipe. É cada uma!