Paysandu é inferior!

Assim como já é apontado pelo torcedor nas redes sociais, internamente, na Curuzu, todos sabem que esse elenco que está disputando o Campeonato Paraense é inferior ao time que tinha Zé Aldo e Marlon no ano passado. A direção bicolor avalia que jogadores com mais qualidades não foram contratados ainda devido a eleição no clube, que tirou a oportunidade de fazer contratações de maior qualidade pelo mercado já ter absorvido os jogadores com nível de Série B, além da concorrência com os estaduais com mais visibilidade no país. Tal explicação não está errada, não, mas o bom é que reconhecem que precisam de mais.

Carnaval sem futebol

Como acontece rotineiramente, a PM do Pará não dá garantia de segurança para jogos durante o Carnaval. Os batalhões enviam para o interior do estado policiais para reforçar a segurança e, por isso, não conseguem atender todos os jogos. Mas o Paysandu, para não ficar bem atrás na tabela de jogos, já que não jogou a primeira rodada, poderia contar com a PM ou até a FPF junto com o clube, contar com segurança privada e atualizar a tabela. Não é possível que o carnaval falasse mais alto para quem pensa o campeonato. O Bragantino não vai disputar a Copa Verde e o Paysandu só vai estrear nesta competição no dia 22, na quarta-feira.

Um teste interessante

Depois da excursão pelo interior, com dois jogos e duas vitórias, o Clube do Remo voltará a jogar na quinta-feira (23), lá no Espírito Santo, pela Copa do Brasil, contra o Vitória-ES. Será um bom teste para a nova equipe remista, que sairá da realidade do Parazão para enfrentar seu primeiro jogo de caráter nacional. O Remo vai para esse jogo com o foco na cota da próxima fase. Financeiramente o presidente já deixou bem claro para o elenco que esse recurso será fundamental para manter o salário em dia no Baenão. Se esse recurso não vier, somente a metade da renda do Re-Pa, poderá manter a tranquilidade e evitar que o presidente corra no mercado e recorra ao velho empréstimo.

Apito final

A temporada começa com os torcedores de Remo e Paysandu reclamando dos seus laterais. Essa posição, inclusive, sempre foi bem criticada nos dois clubes nos últimos anos. Lembro do Remo sem lateral-direito durante uma temporada inteira. Que posição difícil essa!

A Tuna Luso precisa voltar a jogar futebol urgente, para não retornar ao ostracismo no futebol. A temporada não poderia começar pior e a queridinha do futebol paraense tem tirado o sono da diretoria. Josué Teixeira precisa juntar o pensamento de futuro com o presente ruim do clube.

Gostaria de agradecer as manifestações de carinho que o colunista recebeu, pela passagem das comemorações dos 46 anos de vida, na última quinta-feira. No último dia 9 de fevereiro também teve festa por 24 anos na imprensa paraense. Vamos continuar tentando o melhor.