Paysandu deu de presente

Em um jogo muito igual, com o Vitória, que não coloca susto em ninguém e mesmo o Paysandu com três desfalques, a forma que vejo a derrota no Barradão, foi deprimente. Falta de responsabilidade e, no mínimo, a chamada falta de atenção de um time que está quase classificado. O Paysandu só procurou o jogo quando entregou o gol, quem sabe se para não ficaria mais frio ainda. Ninguém mete medo em ninguém na Série C, mas dá para facilitar.

Remo continua vivo

Remo saiu da UTI para o quarto, mas ainda merece cuidados. Futebol o time não tem como jogar, já que não tem qualidade, mas ontem os jogadores parece que vestiram calça ou resolveram levar a sério a camisa. Mas não tinha como ser diferente, na presença do torcedor. O Remo agora vai enfrentar toda a raiva do Botafogo na Paraíba no domingo. Se trouxer 1 ponto e ganhar as duas em casa, já vai forçar perto de ter a alta. Tá vivo o Leão!

Salário gigantesco

Tem chamado a atenção de alguns que parece que não acompanham o futebol paraense, o salário de R$ 50 mil pago ao presidente da Federação Paraense de Futebol. Penso que não é o valor que precisa ser questionado, mas se o mesmo faz jus a esse estrondoso salário. É preciso questionar a CBF, perguntando qual o motivo de pagar tudo isso para os presidentes de todos os estados. Na verdade nem precisa perguntar, esse é o preço do voto.

Apito final

Para não tomar susto, Paysandu precisa ganhar do Figueirense na segunda-feira que vem para garantir classificação antecipada. Já vai contar com o time completo. Ou a maioria!

Torcida do Clube do Remo deu mais um exemplo de amor ontem no Baenão. Mesmo com o time esfacelado, muitos voltaram das praias para acompanhar o jogo no estádio.

Thiago Coelho, goleiro bicolor, fez uma defesa brilhante ontem e mostrou mais uma vez que o time está bem servido. Diminuiu o prejuízo ontem na Bahia. Já é destaque da equipe.

Leandro Carvalho, até no pegar da bola, já mostra ser mais diferente que qualquer um no elenco do Remo. Ontem só saiu do jogo devido já estar 2 a 0 e ele precisar ser poupado.