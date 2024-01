Paysandu deitou e rolou em Marabá

Não lembro a última vez que o Paysandu enfrentou o Águia em Marabá e fez barba, cabelo e bigode. E isso não é creditado ao Águia, que ainda não venceu no campeonato, não. O Paysandu jogou um futebol limpo, organizado e foi eficiente nas oportunidades que teve no jogo. Todos os setores da equipe foram muito bem, fazendo um jogo sério e responsável, como o Hélio dos Anjos exige. Por outro lado, com o tamanho do investimento que fez o clube, não pode o Paysandu ser superado pelas equipes do interior e ter um comportamento diferente. Existe inclusive uma disputa no elenco pela vaga de titular na temporada. O Paysandu chegará no clássico com 100% nos números.

Uma semana agitada

Jogo do Flamengo em Belém na quarta-feira, Re-Pa no domingo e um uma semana cheia para o torcedor viver fortes emoções. É certo que muitos que vão assistir ao Flamengo não estarão no Re-Pa, muitos dizem que são públicos diferentes. Não há uma pesquisa e nem vão fazer, mas serão dois jogos que despertam o interesse de torcedores que não são vistos rotineiramente nos estádios. Claro que muitos irão chegar em Belém, vindos de outros estados e do interior, para assistir o Flamengo jogar. Os amantes do futebol vão ser vistos duas vezes no Mangueirão, mesmo precisando fazer um investimento não muito comum. O importante é a festa do futebol na semana.

Nícolas, mais de 1 gol por jogo!

Desde que chegou no Paysandu, Nicolas tem uma marca importante de gols. Um gol a cada dois jogos, já fez três em três jogos esse ano e é a referência desse elenco, com um comportamento interno e externo sem protagonismo. No seu retorno, Nicolas encontrou um Paysandu mais organizado e mais forte, pelo investimento feito, inclusive no momento que o Paysandu se propôs a pagar o salário que o atacante tem recebido nas últimas temporadas no Goiás e Ceará. A qualidade do time montado vai deixar o Nicolas mais confortável em campo, no momento é isso que temos percebido. Isso diminui o peso de ter que resolver sozinho, algo que sabemos que no futebol não existe, mas ter alguém decisivo passa essa impressão. O homem estará no Re-Pa!

Apito final.

Ninguém pode ser punido por falar a verdade. Porém, é necessário analisar a forma que se fala. As críticas do Nicolas e do Hélio ao gramado em Bragança podem ter aborrecido alguns, mas não passaram da média não.

Hélio, que nunca perdeu Re-Pa, contra Catalá, que ainda não venceu o clássico. Será mais um atrativo para o clássico do próximo domingo. As duas equipes montaram bons times, não estão prontos, mas e daí? É guerra em campo!

Baenão e Curuzu seguem sem ser usados na temporada. Remo anunciou que no dia 8 de fevereiro usará seu estádio para o jogo contra a Tuna. Se vencer o Re-Pa, não vai caber no Baenão o seu torcedor. Mas...

Flamengo com chegada prevista para o dia 30 (terça-feira), vindo de Orlando na Flórida. Somente camarotes e poucas cadeiras ainda disponíveis. O público liberado pelos Bombeiros é de pouco mais de 50 mil. Que semana!