Paysandu ainda não foi testado

O novo elenco bicolor vai estrear no Campeonato Paraense no final de semana, sem ser testado. Nada de anormal, já que a temporada é longa e dificilmente o time que começa, termina a temporada. A movimentação contra um time amador serviu para dar ritmo e entrosar os jogadores. Não pode haver sequer cobrança, já que o jogo de ontem, no final, ficou mais parecendo uma festa no meio de um treino. O Paysandu, até o momento, foi o time que mais investiu para o campeonato, com jogadores de currículo destacável. O elenco retornará na sexta-feira para concentrar na Curuzu e estrear no Parazão 2023. Márcio Fernandes (ilustração) agradece!

Remo foi testado no sábado

O Remo, que começou antes a sua preparação comparado ao rival, fez seu segundo amistoso, só que contra o Caeté que vai disputar o campeonato - pode ser considerado um bom teste. Valência física positiva, taticamente meio distante e sem meias para servir o ataque. Outra avaliação foi a individual sobre os jogadores. Somente o Vinicius no gol mostrou que continuará como referência, Muriqui é o único que cheira a gol. É pouco, mas impossível cobrar muito e principalmente sem ter estreado. O amistoso contra o Caeté, o empate em 1 a 1, serviu como cartão de visita para os jogadores que ainda não disputaram o Parazão.

E a base, senhores?

A Tuna Luso, sem dúvida, foi sempre a maior referência de base do futebol paraense. Está tentando voltar para essa posição, com um trabalho bem melhor no ano passado. O Paysandu só faz figuração e, agora com esse próximo mandato do presidente Maurício, precisa virar esse jogo. O Clube do Remo consegue hoje ter hegemonia, revelar mais jogadores e tem o melhor investimento. Não à toa, chegou na terceira fase da Copa São Paulo e tem disputado campeonatos nacionais. No Pará, todos reconhecem a necessidade de investir na base, mas muita coisa não sai do papel ou das ideias mesmo. O Remo foi grande em São Paulo.

Apito Final

Amistoso contra o Caeté para o Remo foi tão interessante que até os jogadores puderam testar a cobrança do torcedor. Saíram sendo cobrados de um amistoso de preparação. Sejam bem-vindos ao Remo!

Ontem torcedores de Remo e Fortaleza colocaram mais de 70 mil visualizações simultâneas no jogo da Copinha. Já foram duas forças das regiões Norte e Nordeste. Hoje, o Fortaleza é um avião e o Remo um fusquinha no profissional.

Pelo elenco que montou, o Paysandu tem a certeza que terá o melhor time do Parazão. Sinceramente, pelos nomes apresentados, não é muito exagero pensar assim. Só que precisa mostrar isso dentro de campo.