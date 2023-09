Paysandu a cinco passos do paraíso

Amanhã, o Paysandu começará um novo campeonato, que será a segunda fase da série C. Absoluto como favorito ao acesso, em um clima interno muito positivo e o que é melhor, com uma química junto ao torcedor de se invejar pela maioria dos times classificados para essa segunda fase. Essas afirmações, podem parecer soberbas, mas é exatamente o que não pode ocorrer em campo e será preciso ter o mesmo desempenho, no quesito principal, que é conhecer suas limitações e virtudes. A confiança do torcedor está no treinador, que está maior que a Curuzu. Abraçou o futebol do clube e o protege de tudo. Tá muito na cara que o Paysandu esse ano, terminará na série B.

Resgatar os nossos craques

Os grandes clubes do mundo todo, também do Brasil, estão promovendo jogos regulares de suas equipes de máster, trazendo para dentro de campo, seus grandes ídolos e suas grandes conquistas. Um tratamento e rotina quando estão reunidos, muito parecido com o que proporcionam aos profissionais atuais. Como tudo que é bom se copia, o futebol paraense bem que poderia nos trazer como torcedores, a oportunidade de matar a saudade dos que muito fizeram pelo nosso futebol. Todas as tentativas que foram feitas pelos próprios ex-atletas, pouca visibilidade tiveram e muito pouco apoio. Fica a sugestão que os nossos clubes, criassem até a diretoria de futebol máster.

No Remo, Tonhão será o apontado

A situação no Remo entende que o nome do Tonhão não possui rejeição dentro do clube e sempre foi próximo de toda essa reforma administrativa e de imagem do clube. Como sempre teve apoio total dos grandes cardeais, somando com todos os envolvidos na atual gestão, muitos entendem que dificilmente o hoje aposentado Tonhão, perderá as eleições. O presidente Fábio Bentes, vai tentar uma vaga para o conselho deliberativo, junto com boa parte da sua diretoria. A responsabilidade de quem vier a assumir o clube para os próximos três anos, será imensa, não só para manter a clareza de crescimento do clube, como voltar a dar resultado no futebol. O Remo precisa em 2024 dar certo em campo.

Apito final

No pacote de bom momento bicolor, a diretoria aproveitou e foi visitar o terreno do CT e anunciou que um campo será entregue ainda esse ano. É pouco? É, mas é de pouco em pouco que a galinha enche o papo.

No Remo a diretoria espera que os jogadores aceitem o encerramento do vínculo, recebendo os dias trabalhados de setembro e aceitem abrir mão do mês de setembro. A maioria possui contrato até o mês de outubro.

Com exclusividade ao programa Liberal Notícias da Rádio Liberal FM e plataformas digitais, o presidente Ricardo Gluck, disse que em 2024 será realizada uma copa local, que dará uma vaga para a Copa do Brasil.

Acidentes com motocicletas envolvendo jogadores no interior do Pará, estão chamando atenção e praticamente retirando jogadores ainda jovens. Existe em contrato, que jogador não pode usar moto, quando está empregado.