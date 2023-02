Parazão apimentado

Se o Parazão que começa para o Remo hoje, contra o Independente, e para o Paysandu na quinta, contra o Itupiranga, estava morno, agora pegou fogo com as provocações trocadas entre Remo e Paysandu nas redes sociais. O Remo resolveu “homenagear” o rival no seu aniversário de 109 anos e obteve a resposta imediata, também com provocação. A gozação no futebol sempre irá existir e movimenta a paixão e a rivalidade, mas quando surge de instituições, as mesmas assumem qualquer risco de violência. Mas nada de muito novo, já que as instituições são comandadas por torcedores que assumem cargos diretivos.

Um estaleiro completo

A bola vai rolar no Parazão com Remo e Paysandu colecionando jogadores no departamento médico. Teve jogador reprovado pelo médico para não assinar contrato e assinou. Jogador que, ao chegar em Belém, foi internado no departamento médico. Jogadores que nas férias relaxaram e não aguentaram o ritmo da pré-temporada e lesionaram também. Todos não irão estrear na primeira rodada, mas estarão na fila do banco nesse início de mês. Contratar um Neymar lesionado, para recuperar, é diferente de contratar vários jogadores na maior idade, para ser solução. Encerra o ano, começa o ano e criticamos as mesmas coisas.

STJD x TJD-PA

Jeff Launder, presidente do Tribunal Desportivo do Pará, disse que aguarda os interventores que virão do Rio de Janeiro para mostrar a realidade do tribunal no Pará. Que assumiu em setembro do ano passado e que o processo que não permitiu o início do Parazão barrado pela Justiça não nasceu na sua administração. Dificilmente o STJD vai desdizer o que disse publicamente, dando a entender a forma amolecada do TJD do Pará em tratar do processo e o próprio STJD. O Pará conseguiu em menos de um ano ter a FPF fora da CBF e o TJD com intervenção. Bragantino e Paragominas, quem ficar de fora, também vai agir.

Apito final

Bira Lima, que ocupou vários cargos no Paysandu, sempre muito sábio, fez uma crítica construtiva no amistoso entre Paysandu e Tuna na Curuzu: que quem comanda o som do estádio não entreviste torcedores antecipando o placar do jogo no estádio.

Principalmente, quando o time adversário está no aquecimento, soando como uma provocação e dando combustível ao adversário. Claro que o Bira está com a razão e que isso é de um amadorismo assustador. É cada pérola que dá vergonha!

Agora está valendo 3 pontos, não tem mais 11 substituições, ingressos ao preço de 10 reais e desculpa que ainda são testes. O torcedor que cobrou muito de Remo e Paysandu nos amistosos vai exigir vitória e jogar bola. Se for diferente, já sabem.

Que seja um Parazão da altura do torcedor paraense, do novo Mangueirão, da imprensa que vive o nosso futebol de perto e da tradição do clássico Re-Pa. Vamos que a bola vai rolar!