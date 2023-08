Para classificar Papão

Não existe outro caminho para o Paysandu, que não seja o da classificação em casa, contra o fraquíssimo Pouso Alegre. Só que para conseguir os 3 pontos e chegar ao 29 pontos na tabela, é preciso realizar um jogo de competição e não de festa, como tem sido prometido, em virtude do jogo só receber mulheres, crianças e adolescentes. Para isso, entra em campo, no trabalho da semana o treinador Hélio dos Anjos que precisa evitar junto aos jogadores, o susto ocorrido nos minutos iniciais contra o Náutico. Será o jogo mais importante da temporada, até aqui.

Um sonho quase impossível

Existem sim chances matemáticas para o Remo conseguir a classificação. Fica muito mais distante, quando os azulinos não dependem só de si. Internamente foi preciso fazer um trabalho para incentivar o grupo a acreditar. Quem sabe, se nessa condição, o time entre em campo mais leve e consiga pontuar, para não ter que precisar se for o caso, da obrigação de vencer na última rodada, mesmo jogando em casa contra o Altos. Caso não classifique mesmo, esse mês de agosto, será o último mês de atividade do futebol profissional no ano.

Só classificou uma vez!

O Clube do Remo com a sua diretoria de futebol. Dos seis anos de trabalho, só conseguiu uma vez a classificação para a segunda fase da Série C e foi exatamente no ano que subiu para a série B. Essa sem dúvida é a competição mais importante do clube, que busca melhores momentos no cenário nacional. Pelos números e campanhas, a do ano corrente, sem dúvida, foi a pior, nem mesmo o elenco horrível do Márcio Fernandes com Emerson Carioca no ataque, foi pior. Aquele time, ficou por um ponto, fora da segunda fase. Naquele ano, não se contratou tanto jogador.

Apito final

Imagens exibidas nas redes sociais de sobras de cerveja sendo servidas para torcedores na Curuzú, não ganhou a atenção do clube publicamente. Tomara que internamente sim.

Ainda muito frio os bastidores da eleição no Remo. Ainda tímida as tratativas, mas para a presidência do conselho, o médico Ricardo Ribeiro já afirmou que irá se candidatar

Acreditamos que após a convocação da seleção brasileira, a CBF anuncie os valores dos ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia no Mangueirão. Até o momento, é o que mais queremos saber.

Os heróis que disputam a segundinha merecem os aplausos de todos. Não é fácil jogar no sol, no sintético do Ceju, as 11h da manhã, para quem não tem campo, que por sinal, é a maioria.