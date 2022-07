Papão vai aquecer!

Como foi anunciado aqui nesse espaço, ocorreu até muito antes, mas o Paysandu já vive o clima de eleições. E olha que as eleições ocorrerão somente em dezembro. Sérgio Solano ex-atleta de basquete do clube, promete uma chapa raiz para concorrer a eleição. Claramente que a atual gestão, vai afirmar que lançar nomes agora, só vai atrapalhar o momento do clube no futebol. Mas essa conversa para muitos, só serve para deixar distante do clube, os verdadeiros torcedores e que nasceram no clube. Até mesmo quem está dentro do clube, não concorda com a forma de financiamento do clube. É a famosa: “A conta vai chegar”.

Acabou o amor no Leão.

Essa semana que está acabando, em uma tarde de sol e muito calor, o sempre parceiro dos jogadores e um tipo de ponte que liga o grupo a diretoria e comissão técnica, o senhor João Galvão perdeu a benevolência e trancou os jogadores no vestiário para um papo franco. Sem nem mesmo comunicar o presidente, João Galvão colocou o dedo na cara dos cachaceiros, de quem não quer nada com nada e deu um ultimato. Essa conversa já era para ter ocorrido faz muito tempo, mas o Galvão parece que só acordou agora. No final do papo, todos saíram avisados que agora a tolerância será zero e que quem quiser beber, compre um bar!

Os come e dorme do futebol paraense!

No futebol existe um gíria que chama de come e dorme os jogadores que todos sabem que não vão ajudar, não produzem e todo mês estão na fila do banco para receber valores que não merecem, pelo rendimento que entregam dentro de campo. Remo e Paysandu juntos, colecionam uns 10 jogadores, que se somados ultrapassam fácil os 300 mil reais por mês. Erros graves de apostas, com alguns renomados, que só chegaram por essas bandas, quando “os dentes já estão caindo”. A cada temporada, está mais fácil escolher o “melhor” come e dorme, do que o “craque” da temporada. O preço é alto e atrapalha o trabalho.

Apito Final

Sabe aquela febre que vai e volta? Pois é, essa é a rede social do presidente do Paysandu. Como o time não ganha já tem três semanas, não existe postagem nas redes sociais. É mais ou menos assim, se não ganha, não tem amizade com o cliente.

Claramente e não adianta negar, todos os integrantes da diretoria de futebol do ano passado e bastantes contestados pelo torcedor, continuam operando no Clube do Remo com toda a força. Se alguém pensar em contratar, rápido o amigo “Carequinha” pula!

Presidente eleito da FPF postou uma foto na casa do futebol essa semana, com uma camisa da marca Lobo e apresentando um dos seus diretores. Logo o povo pulou para protestar, dizendo que ele não pode fazer isso! Mas como não? Ele é Paysandu gente!

O vereador Lulu das comunidades é o novo comandante do Pinheirense de Icoaraci que vai disputar a Segundinha. O estádio do Pinheirense deverá ganhar também melhorias, para servir de praça esportiva também para o futebol paraense em 2023.