Papão na primeira página

Demorou, mas o Paysandu chegou na primeira página da classificação da Série B. Longe de ser protagonista, mas bem eficiente nos seus jogos, livrando as derrotas e sempre marcando pontos. Com a abertura da janela e as contratações, quem era responsável por decidir ou decidia foi para o banco de reservas e as contratações assumiram titularidade. São jogadores com mais experiência e melhor qualidade técnica. Cazares e o Bóia chegaram assumindo a camisa e impondo mais respeito por parte do adversário.

Nicolas precisa de garçom

É nítido ver o Nicolas em campo pelo Paysandu reclamando das bolas que não chegam. Não é reclamação sem motivo, as bolas param no meio do caminho ou são cruzadas para ninguém. O time também arrisca bastante de fora da área, tento o Nicolas que esperar um rebote. Difícil alguém colocar o atacante na cara do gol, mas no jogo contra a Ponte essa bola surgiu, porém foi desperdiçada. Que o Cazares ache o Nicolas nos jogos e ele ache os gols. É o que o Papão precisa.

Decisão no Mangueirão

Só uma vitória mantém o Remo com chance de classificar para a próxima fase da Série C. Um time ainda inconfiável, que perdeu a chance de tornar o jogo de hoje um caldeirão quando, infantilmente, foi derrotado depois de estar na frente do placar contra a Ferroviária-SP. O palco será o Mangueirão, fato novo para alguns jogadores do elenco, mas com qualidade melhor de gramado e estrutura. Se mantiver os três zagueiros, o treinador assina que tem um time deficitário.

Apito final.

A lambança do árbitro no jogo Paysandu e Ponte Preta tirou os visitantes totalmente do jogo. Não só pelo menor número em campo, também pelo fator psicológico. Prejudicou o jogo totalmente.

Que o Remo, com os 2 milhões de reais repassados pelo Governo, saia das manchetes que já havia saído fazia alguns anos. Essa do ex-treinador denunciar na FIFA foi voltar ao passado tenebroso.

Incrível como despencou o futebol do venezuelano Esli Garcia. Guindado ao posto de reserva, já vinha dando sinais de baixa de rendimento. Entrou contra a Ponte e atrapalhou.

Que o Clube do Remo se mantenha vivo da Série C. Vamos ao Mangueirão conferir.