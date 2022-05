Papão invicto

Tomou um susto, mas como o time tem treinador, o Paysandu voltou arrasador para o segundo tempo e melhor posicionado com dois volantes e seis jogadores para atacar o adversário. Além dos dois laterais, Zé Aldo, Serginho, Marlon e Toscano definiram o jogo em minutos. Ontem, ficou o aprendizado: quem respeita adversário ruim, pode ser castigado. O Paysandu segue invicto e, até o momento, só se atrapalhou com ele mesmo.

Te cuida Leão!

O Cruzeiro, que ganhou do Grêmio ontem na Série B, contagiou o seu torcedor que fez uma grande festa no Horto e agora pega o Remo pela Copa do Brasil, com o Leão atravessado na garganta. Não importa que vale mais de 3 milhões de reais, o torcedor do Cruzeiro quer a vitória e a classificação para acabar com a freguesia que a Raposa sofre do Leão faz tempo. Mesmo atrás no placar, o Cruzeiro é favorito.

Jogando o emprego

Não tem como esconder que o torcedor já pede a saída do treinador Bonamigo. O título paraense não foi o bastante e a relação do treinador com o clube não está fazendo efeito junto ao torcedor. Bonamigo, se sair de BH com a derrota, precisa ganhar do Mirassol domingo no Baenão, caso não queira ser demitido. O treinador conseguiu entrar nessa posição pelos pontos perdidos para equipes fracas até aqui na Série C. O time não evolui em campo!

Apito final

Que jogador é o José Aldo! É jogador para atuar tranquilamente na Série A. Não foi à toa que o Paysandu pagou mais caro para manter o atleta na Curuzú. É a cabeça pensante do time.

Será que o Bonamigo vai insistir em jogar com um volante somente e com o Keven de lateral contra o Cruzeiro? Na Série C já ficou bem claro que isso não dá certo. Acorda professor!

A justiça do Pará tem sido desrespeitada pela Federação Paraense de Futebol. Parece que multa não mete medo na presidente Graciete. Penso que só uma intervenção vai dar jeito!

Um dirigente da Tuna Luso está por cima da carne seca. As obras no clube são comandadas pela empresa de um parente e a sua esposa está recebendo da FPF. Que coisa!