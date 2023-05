Os critérios do Cabo!

Marcelo Cabo tira jogadores do time titular, na maioria das vezes, por eles não estarem rendendo, mas os coloca durante o jogo, para o Remo reverter o placar. Esquece o Ronald no banco na maioria das vezes e coloca o garoto para ser queimado junto ao torcedor. Aí quem cobra do Marcelo Cabo, que tem dado a última palavra no clube? Cabo lembra o Josué Teixeira, que recebeu o clube do Manoel Ribeiro. Passou do momento do Fábio Bentes pegar o clube de volta. O Fábio já possui lastro para reconhecer.

Um banco sem poder de fogo

O camisa 9 do Botafogo da Paraíba que saiu do banco, para fazer o gol da vitória, fez nove gols pelo Botafogo-SP no ano passado na Série c. O Fabinho que entrou em campo, para tentar dar a vitória para o Remo, só faz gol contra time pequeno do inteiro. Diego Tavares também entrou para tentar ganhar o jogo, mesmo todos sabendo que é um jogador improdutivo. Perder fora de casa na estreia, pode até ser normal, mas em casa, não jogando também nada, não dá! Tem muita gente que não produz no Parazão!

O Paysandu é uma incógnita

Deu tempo do Marquinhos Santos melhorar o Paysandu em algo, para a partida de hoje fora de casa? Ou vai fechar a casinha, buscando um ponto fora de casa? Essas são perguntas que podemos fazer, mas vamos precisar esperar para saber como o Papão vai encarar o Figueirense. O time chega com moral de quem ganhou na primeira rodada, mesmo sendo bastante criticado. Paysandu vai mais leve para campo, depois da vitória e com a desconfiança de muitos.

Apito final

Marcelo Cabo perdeu para o Corinthians, para o São Bernardo, para o Botafogo-PB, mas ganhou do Cametá e recebeu declaração de amor do clube. Não é possível que ninguém veja que está errado.

Mais uma vez, as catracas do Mangueirão deram problema ontem. Lembrando que as catracas pertencem ao estádio e não ao Remo que locou o estádio. Como faz para resolver isso?

Não existe esse papo de jogar no Baenão e Curuzu e não no Mangueirão. Se bem que o Givanildo dizia que se você tem um time ruim, jogue no seu estádio. Será que ele tem razão?