O velho Parazão de guerra!

Para os que viram o nariz para os estaduais, o Parazão não é só um estadual, é raiz e apaixonante, se percebermos a festa na arquibancada, com o torcedor movimentando como se em campo fosse vestir a camisa do seu time, um Messi, Neymar ou outro grande astro. Aí se o seu time ganha então, é o melhor time do mundo, até a próxima partida. Esse é o nosso Parazão, que ontem começou para o Remo e quinta começará para o Paysandu. O Parazão sempre teve seu charme, o que complica são os problemas de sempre nos tribunais e a lama nos gramados do interior. Mas em relação a importância dada pelo torcedor, isso ninguém vai conseguir diminuir não. Mesmo só criticando e cobrando resultados nacionais. Vamos por mais Parazão!

Mimica merece gancho e punição severa

Pela diretoria do Independente, o veterano zagueiro, Mimica merece ser demitido por justa causa após furar no primeiro gol e no segundo gol, conseguir dar dois socos na cara do adversário, pelas costas e com a bola sendo disputada dentro da área. Pelo Tribunal de Justiça Desportiva, merece uma punição exemplar, pela violência do lance e para justificar a campanha de inclusão da própria competição. O que o jogador fez, não só tirou a chance do seu time lutar por um bom resultado, como vai colocar em cheque a competência disciplinar da competição na primeira rodada. E uma punição exemplar, servirá de exemplo para todas as equipes.

Em uma competição que pretende ser inclusiva, passar a mensagem, a tolerância precisa ser zero, nesses episódios.

Paysandu e Itupiranga

O Itupiranga, que será o adversário do Paysandu na quinta-feira, conseguiu um ponto contra a Tuna Luso, que venceu do Paysandu em amistoso, dentro da Curuzu. Mas o que isso importa? Quase nada, já que era um amistoso, não pode ser comparado com uma partida valendo 3 pontos. O Paysandu fará a estreia junto ao seu torcedor, que no mínimo exigirá uma boa atuação e claro que a vitória. O investimento feito não foi pequeno para o atual plantel, mesmo não contando com alguns jogadores que seguem lesionados. Para alguns, o Paysandu queimou etapas, colocando o time para jogar às 10 da manhã e expondo os jogadores no início do ano. Mas tudo isso pode ser esquecido vencendo na quinta-feira.

Apito final

Não tem como não dar o título de craque do jogo para o Muriqui. A sua forma de jogar, parece muito com o que o Vagner Love tem jogado pelo Sport Recife na Copa do Nordeste e no estadual. E se consegue jogar, é devido treinar bastante com a idade que tem.

Marcelo Cabo, ontem, colocou um volante na lateral e deixou o Rony no banco no segundo tempo. Penso que o motivo foi o trauma dos últimos empates nos amistosos, sempre no final dos jogos. Marcelo Cabo só precisa explicar isso para o Rony!

O torcedor remista fez ontem no Baenão o que já sabemos do que é capaz. Que festa bacana, mesmo sem saber o que o time iria apresentar e sem jogadores que o torcedor tenha identidade. Essa paixão do torcedor paraense deixa o nosso futebol vivo.