O Tite acredita no que não vê!

Não é uma critica que faço ao treinador da seleção brasileira (ilustração), até pelo motivo de existir pessoas assim mesmo, aquelas que repetem a mesma afirmação que enxergam positiva e fazem dela uma verdade, que na realidade não existe. O Tite acredita que reposicionou o Paquetá no segundo tempo contra a Sérvia, mesmo sabendo que foi o pior do Brasil em campo. Depois ao falar o que não devia na coletiva, dizendo que o Neymar passou 12 minutos ainda em campo machucado, foi cobrado pelo risco de o jogador ter agravado a sua lesão no tornozelo esquerdo, mas disse o que não acredita. Relatou que ele não percebeu a lesão do jogador. Que o jogador escondeu a lesão em campo, para continuar ajudando seus companheiros. Nem o Tite acredita!

Até aqui, tudo ok com o Catar!

Os pessimistas, ou até mesmo, os que não acreditavam mesmo que Doha no Catar, iria suportar o tamanho de uma Copa do Mundo, estão vendo claramente que o que acontece em Doha, fica em Doha. Principalmente se você for um estrangeiro, que vier para o país da copa, ou pensar em estar vindo. A questão da não venda de álcool em locais tradicionais no Oriente Médio, não tem sido um problema, para quem faz do álcool o combustível. No jogo do Brasil e Sérvia, foi muito comum sair para produzir conteúdo com torcedores, e sentir o bafo pesado de álcool em torcedores. É possível também assistir a Copa sóbrio e ainda conviver com o país, sem polêmica ou lamentação. Comporte-se, você não está na sua casa, é o que percebemos nos olhos dos locais por aqui.

Um exemplo de segurança

No Catar, a segurança do país é algo que deve ser invejado por muitos. Mesmo com maioria emigrante, as leis são bem claras e o governo entende perfeitamente que existem para servir o cidadão. Perdi no Uber meu celular, pedi à polícia que intermediasse uma conversa em árabe com o motorista, que estava a cerca de 60 minutos de mim. Preocupado em recuperar o telefone, o policial me vendo agitado, me passou o seguinte texto: “Estamos aqui para recuperar o seu telefone, seja bem-vindo ao Catar, trabalhamos para que você se sinta bem no nosso país e para que essa edição da copa do mundo seja a maior da história”. Ele deu horário para o telefone aparecer e realmente retornou para o dono. Afirmou também, que os locais dormem de portas não trancadas.

Apito final

Acompanhando as notícias do Remo, vejo como positiva as investidas do clube, nas contratações e planejamento, ainda no mês de novembro. Se quando se planeja já pode dar errado, imagina fazendo tudo em cima da hora. Que continue assim.

No Paysandu, a eleição no clube pode ser vital para os próximos dois anos. Dentre erros e acertos da gestão, mudar a diretoria, acredito que abrir mão do que foi construído e principalmente, correr risco nos primeiros 4 meses de gestão.

Defendo essa ideia, não por predileção e ou entender que a diretoria é insubstituível. Mas por entender que a atual gestão, tem o controle dos números, dos processos e do treinador. No caso do treinador, Márcio Fernandes é o nome a ser prestigiado.

Neymar é perseguido, criticado, principalmente por brasileiros. Não tem a aceitação dos adversários. O jogador também não faz questão alguma de se mostrar simpático. Até mesmo no ambiente da seleção o jogador publicamente não tem afeto.