O sócio mostrou responsabilidade no Remo

O associado do Remo mostrou que não é só o futebol que importa. Existe a responsabilidade do que o Remo precisa ser como clube. Assim, ontem o associado deu o dobro de votos ao Tonhão, não só pela referência que ele é no clube, como pelo trabalho responsável na administração feito pelo presidente Fábio Bentes, que foi quem fez a coordenação de campanha do Tonhão. Não existia dúvida, existia uma expectativa pelo número de votantes vistos na sede social, mas que só serviram para conceder o dobro de votos ao candidato campeão. A responsabilidade, como coloquei, é papel do associado, que inclusive aprovou a administração do Fábio Bentes nos últimos cinco anos.

Catalá chega amanhã.

Para renovar o seu contrato e já começar a montar o time para a próxima temporada, o treinador Ricardo Catalá chegará em Belém amanhã (terça-feira). Um dia antes da eleição, com a camisa do até o momento candidato Tonhão, disse que todo o planejamento já estava montado e jogadores contactados, caso o Tonhão vencesse a eleição. Natural então, que durante a semana, o Remo comece a fechar contratações. Um cuidado especial essa diretoria deve ter ao não colocar nas mãos só do Catalá a responsabilidade pelo futebol. Principalmente por, até o momento, só ter o treinador como membro do futebol profissional contratado. Treinador vive de resultado e o clube vive de vitórias, não pode só ele mandar.

Promessas que serão cobradas

Como os tempos são outros, diferente de anos anteriores que as promessas se perdiam, nas plataformas digitais de O Liberal está a entrevista do Tonhão de uma hora e meia de duração, falando sobre o Remo que ele vai oferecer ao associado que lhe deu a maioria dos votos e ao torcedor em geral. A questão da profissionalização do futebol no seu quadro administrativo, foi repetido inúmeras vezes. A cobrança do torcedor irá existir e para o Tonhão será mais forte, já que recebeu do Fábio Bentes o clube que o apoiou. O Fábio teve a reprovação no futebol, mas a aclamação no administrativo. Então será inevitável a comparação da atual administração do Tonhão, com o que fez o Fábio Bentes.

Apito final.

Os candidatos que não conseguiram o objetivo de presidir o Remo, não saíram de mãos abanando. Ganharam a mídia pessoal devida, para tocar suas vidas e seus negócios. Uns alcançaram o que pretendiam.

Um nome muito importante na administração do Tonhão, será a do vice-presidente Glauber. Ele foi o responsável em potencializar as receitas do Remo na gestão do Fábio e tem a visão comercial para patrocínios em todas as áreas.

Apesar de ter afirmado que engordou 40 quilos como presidente do Remo, ontem o Fábio Bentes saiu 100 quilos mais leve depois da resposta do associado nas urnas. O associado fez justiça ao jovem presidente.

Fábio deixa o Remo, ou melhor, a cadeira de presidente, mas pode concorrer à presidência do Conselho Deliberativo. Não vejo tal candidatura como algo saudável, mas o Fábio Bentes entrou na galeria dos melhores presidentes do Remo.