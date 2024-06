O Remo sempre decepciona

A forte chuva e o campo alagado ontem, no Baenão, fizeram o Remo igualar com o São Bernardo, que tem um time muito melhor tecnicamente que o Remo. Enquanto o Remo insistia na força para fazer um gol, o São Bernardo precisou de uma oportunidade para sair de Belém com três pontos. O Remo tem tanto jogador ruim que os treinadores que aqui desembarcam se perdem no momento em quem escolher ou em quem tirar. A novidade, até então, foi a vitória contra o Sampaio, que induziu o treinador ao erro de manter a mesma equipe que terminou o jogo sofrendo. Depender de Curuá. Raimar e o João "Das Couves" é um acinte ao torcedor.

O Remo tem jogos a mais

O Remo só está na décima terceira colocação devido ter quatro jogos a mais que duas equipes gaúchas e um jogo a mais que, no mínimo, dois concorrentes que estão com menos pontos. Pelo que não produz em campo, o Remo segue como um possível rebaixado. O que continua sendo apontado é que o time precisa de reforços. O time tem sofrido nas trocas durante o jogo e até com no mínimo três jogadores que são titulares, por serem menos piores que os seus reservas. O Remo ontem só apresentou força no primeiro tempo e não qualidade. Se tivesse qualidade, tinha feito o gol. Qualidade teve o adversário, que colocou a bola pra dentro.

Um jogão em Recife

O Paysandu vai pegar uma pedreira hoje em Recife, mesmo com o Sport não fazendo uma boa competição. O Paysandu vive o seu melhor momento, depois das goleadas frente ao Vila Nova e a primeira vitória sobre o América-MG. Jogo grande assim, que estabelece uma equipe no campeonato e o Paysandu sabe disso. Esse bom momento, contrasta, é claro, com a posição na tabela. Mas para sair da posição incomoda, vai precisar ganhar jogos, dentro e fora de casa. Hoje em Recife, o jogo será no estádio usado na Copa do Mundo e não no caldeirão da Ilha do Retiro. Respeitando a tradição, podemos dizer que chega perto de ser um campo neutro.

Apito final.

E o Pikachu segue fazendo história no Fortaleza. Ontem ganhou a Copa do Nordeste batendo o último pênalti contra o CRB.

Não é possível que não tenha na base do Remo um lateral-esquerdo que jogue o que o Raimar não sabe jogar.

O desafio que o Paysandu se impôs é o de chegar na décima rodada da Série B fora da zona do rebaixamento. Não pode perder hoje.

Quis o destino que o Curuá, que nunca foi linha de frente no meio-campo do Remo, virasse titular na Série C. Parece piada!

Expectativa hoje no Paysandu será a titularidade do Val Soares. Jogador fez gol contra o América-MG e está afim de jogo.

“Se você tiver jogador ruim no plantel, mande-o embora. Caso contrário, o treinador vai colocar o ruim para jogar”.