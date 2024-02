O Remo se autoencrencou

O imediatismo no futebol proporciona momentos difíceis e o Remo está passando por isso, ou melhor, se colocou nesse lugar. Não erra a diretoria quando não se coloca como torcedor e não cede aos apelos de troca do comando técnico e de jogadores, quando em seis jogos na temporada entrou na mira de quase todos. Desde a queda para a Série C, em 2021, o Remo dentro de campo é um clube em recuperação, cobrado aos extremos pelo torcedor, que não pode ser exigido para ter paciência. O torcedor não deixa de ser sábio quando está cansado de dizer o que quer, mas, ao mesmo tempo, até o momento, ninguém conseguiu fazer. Que bom que não existe dolo, desonestidade, mas que falta critérios e realismo, isso tem faltado e não é de hoje, não!

Tem que achar o “dono”

Sabe aquele carro que não é do ano e nem antigo, mas que ninguém disputa para adquirir, mas não deixa de ter valor, porém é preciso encontrar um dono? Pois é, esse é o Clube do Remo hoje, quando tenta acertar em treinador e em jogadores, mas vem errando como sempre, mesmo dando a impressão de estar fazendo tudo certo. Parece necessário que exista uma cartilha para explicar aos jogadores e treinadores que por aqui chegam que se trata de uma zona de guerra, que é preciso vencer um monstro que existe, mas é invisível e que a tensão perdurará até o objetivo ser alcançado. Não são todos os convocados para essa guerra que possuem preparo ou estarão predispostos. O que pode ser só mais um jogo ou início de temporada, para muitos, vale a vida!

O Paysandu que não se engane

Mesmo líder do campeonato paraense, tendo sido melhor, mas não tendo vencido o Remo, o Paysandu está fora desse agito todo que passa o Remo. O Papão não passou o carro em ninguém ainda, foram vitórias para quem possui a maior folha do campeonato, bem menores do que poderíamos esperar. Ao mesmo tempo que é um time novo, em início de temporada, que só não tem recebido críticas por não ter perdido para ninguém, mesmo flertando com a derrota, quando o Remo perdeu o último lance do Re-Pa, o Bragantino tendo perdido inúmeros gols na Curuzu e o garoto Juninho conseguindo um gol no apagar das luzes. Mas, no futebol, a avaliação que prevalece é em cima da vitória e não da atuação. Que com o passar dos jogos, o Paysandu só possa crescer para a Série B.

Apito final.

Valeu a atitude de se apresentar e dizer o que pensa. Valeu ser claro com a insatisfação e prometer melhoras, antes de trocar. Mas o pronunciamento da direção remista foi algo de assustar. Principalmente no formato que escolheram para fazer.

Foi confuso, irreal, mas ficou bem claro que um tropeço contra o Águia não será tolerado pela diretoria. O Catalá pediu mais uma chance, penso que ele mereça, mesmo que dentro do Remo não acreditem. Será uma grande surpresa se ele conseguir se salvar.

Futebol é tão difícil que, ao ler os comentários no vídeo do presidente Maurício do Paysandu, quando o mesmo se pronunciou agradecendo o apoio do torcedor nos jogos fora da capital, passa a impressão que presidir o Paysandu é louco!

Definitivamente não existe simpatia, enlace, entrosamento entre o presidente e o torcedor. Mesmo sendo o presidente que trouxe de volta o Paysandu para a Série B. O Hélio, como treinador, não paga salário de ninguém e nem segura as broncas administrativas.