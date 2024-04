O Re-Pa e suas 'magias'!

Pois é, o Paysandu era amplo favorito no primeiro clássico, não viu a bola no primeiro tempo e no segundo não conseguiu vencer, mesmo com o Remo já pregado em campo e com peças mais frágeis precisando entrar em campo. Para o Re-Pa de hoje, o Remo mais uma vez não poderá contar com todo o seu elenco, terá um time mais desgastado em campo que o rival e, ainda assim, é incerto que o Paysandu vai se aproveitar. Quem esteve no vestiário do Paysandu depois do jogo acredita que os jogadores terão outra postura em campo. Não faltou chamada de atenção por parte da diretoria do clube.

Tudo no seu lugar

Os tropeços do Paysandu, ou a má atuação em jogos mais cascudos até aqui, serviu para o Hélio dos Anjos dar aquela refletida, sentir que a diretoria é quem manda no clube e passar a exigir mais de si e dos seus atletas. A linha da pipa que estava só nas mãos do Hélio desde o início do “verão” não deixou de estar, mas a posição da diretoria no vestiário mostrou exatamente quem manda em quem na Curuzu. É justo? Claro que é! Ou o empregador não pode mais cobrar simplesmente atitude e doação em um clássico? Quem só deita no macio, se atrapalha nos espinhos que tiramos das rosas.

O Remo e seus remendos

Descobrimos no último Re-Pa o motivo do Remo só jogar alguma coisa no segundo tempo. Quando entra com fome e dando tudo na primeira etapa, não consegue terminar os jogos com qualidade. O Remo conseguiu chegar no quarto mês do ano esfacelado física e clinicamente. As lesões no início da temporada flagram uma prétemporada absurdamente jogada fora. Isso pode, sim, custar, a perda do título e a desclassificação na Copa Verde na mesma semana. Só mesmo muita superação e contar com o baixo rendimento do adversário poderá dar ao Remo os objetivos que está buscando.

Apito final.

Que mais uma vez a arbitragem de fora coloque os boca-quentes e os reclamões bem quietinhos no clássico. Na quarta-feira, quem pensou em agitar o clássico ou foi ignorado ou levou logo o cartão no meio da cara. Foi ótimo!

Dificilmente o Paysandu apresentará o mesmo jogo ruim que apresentou na quarta-feira. Ando curioso para assistir esse Paysandu que entrará em campo. Não é possível que um grupo não consiga reagir em um clássico lotado.

O elenco do Remo, que anda comprometido, não pode de forma alguma pensar que iludiu o torcedor, que não precisa de muito para jogar a Série C. O torcedor teve sim orgulho do último Re-Pa, mas é flagrante a necessidade.

Que seja um excelente Re-Pa e se ligue desde o meio-dia na Rádio Liberal + 98.9 FM que o clássico já terá começado para o Grupo Liberal no rádio e nas plataformas digitais em áudio e vídeo.