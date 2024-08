O que resta ao futebol paraense?

Na Série B, o Paysandu patina e é literalmente comandado pelo seu treinador. Na Série C, o Remo volta a envergonhar sua nação. O torcedor paraense é, sim, um herói. Claro que a molecada ainda dá moral para um parente, prestando atenção à dupla Re-Pa, mas não conseguem ignorar o que a televisão mostra sobre grandes clubes e grandes competições, dentro ou fora do Brasil. Os erros do passado são repetidos, os vícios também, e só quem não se prejudica é quem ganha dinheiro com o nosso futebol. O torcedor paraense teve um fim de semana terrível, sem perspectiva e vendo o de sempre. É triste ter que concordar com o Hélio dos Anjos!

Hélio colocou o 'bastão' na mesa!

O técnico Hélio dos Anjos demitiu o seu “chefe”. Isso mesmo, o treinador foi muito claro na coletiva após perder por 3 a 0, na presença de cerca de 40 mil torcedores, que Ari Barros foi demitido por ele, depois de inúmeras cobranças ao executivo, que acabou dispensado. É como se um funcionário da padaria, de tão bom que se acha, fizesse o dono demitir o gerente, que era chefe do padeiro. Ari ainda ouviu, dentro da Curuzu, que também pode esperar, caso Hélio perca os dois jogos fora de casa, ele pode voltar. Ari prometeu silêncio até segunda ordem.

Enganaram o Tonhão!

Dizem que ninguém engana um homem experiente e sábio! Mas no Remo, foi o que ocorreu com o presidente Tonhão. Ele arrumou o dinheiro, organizou tudo no futebol, delegou poderes e deixou que todos trabalhassem, mas não foi o bastante para evitar que um punhado de jogadores horríveis, ao vestirem a camisa do clube, denigrissem a história de mais de 100 anos. Parece exagero, mas é deprimente assistir ao Remo jogar! E não só na Série C, mas durante um ano inteiro de desgosto e erros intencionais de alguns que têm como única intenção o dinheiro no início do mês.

Apito final.

Para os que cobram jogadores sul-americanos no futebol paraense, o Paysandu, contra o Santos, colocou em campo quatro jogadores que originalmente não falam português. A bolha foi, sim, quebrada.

A imprensa não pode se esconder e deixar o Tonhão sozinho no fogo. A imprensa festejou a contratação de Papellin, tido como o homem forte no futebol do Fortaleza. Assim como a imprensa, o Tonhão já está arrependido.

A diferença é que o Tonhão ainda tem dois anos e meio de salários para pagar ao executivo. A imprensa não vai contribuir com um real sequer, e nem pode. Na vida, é preciso ser justo e reconhecer quando se erra.

Meus amigos remistas, agradeçam aos céus por o Remo não ter caído de divisão. Se o treinador não tivesse chegado, o time, que estava na zona da morte, teria um fim bem pior do que está se desenhando.

Uma boa semana!