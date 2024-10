O Paysandu já tem o 'não' garantido

O jogo contra o Operário-PR, entre os últimos disputados pelo Paysandu, é sem dúvida o que menos se acredita em uma vitória. A vitória do Fantasma dentro da Ilha do Retiro, na última rodada, o credencia a vencer o Paysandu e lutar pelo acesso à Série A. Ao Paysandu resta quebrar esse favoritismo, talvez até trazendo um empate, e seguir na luta contra o rebaixamento. Dentro do trabalho regular de Márcio Fernandes, o Paysandu levará seu melhor elenco, restando apenas a dúvida sobre qual será o comportamento da equipe. Será que repetirá o time mais ofensivo?

A lista do treinador

Quando deixou Belém, o treinador do Clube do Remo, Rodrigo Santana, entregou uma lista à diretoria com os nomes dos jogadores que gostaria de manter no Baenão. A lista inclui os goleiros Marcelo Rangel, Léo Lang, Diogo Batista, além de Sávio, Raimar, Rafael Castro, Jaderson e Pedro Vitor. Pavani e Ytalo já possuem contrato. Entre os listados, será complicado renovar com Pedro Vitor e Diogo Batista. No caso de Diogo, o Coritiba estaria interessado em que ele dispute a Série B pelo Coxa. Já Pedro Vitor recebeu uma proposta da Coreia. Vale lembrar que os outros jogadores não vão aceitar salários de Série C.

A permanência do "Pelé" da traumatologia

Com importantes serviços prestados ao corpo médico do Remo, o Dr. Jean Clay elaborou um relatório sobre seus seis anos à frente do departamento de saúde do clube e o apresentou ao presidente Tonhão. Sua intenção era deixar o clube, alegando insatisfação com o relacionamento entre a direção e sua equipe, incluindo atrasos salariais e falta de comunicação. O que mais o desagradou foi a retirada de um médico da delegação, priorizando a contratação de um médico local no dia do jogo. Esse assunto foi tratado internamente 15 dias após a tentativa de saída do médico. A promessa é de que as coisas vão mudar!

Apito final

Não há risco algum nas eleições do Paysandu para a situação atual. Independentemente de o Paysandu permanecer ou não na Série B, é claro que o clube já tem um "dono" e Roger será eleito. Quem conhece o Paysandu sabe bem disso.

Pelo que ouvimos de Tonhão, o Remo vai continuar focando exclusivamente no futebol. O que restar será destinado ao CT. É um tipo de gestão que o Remo não teve nos últimos 5 ou 6 anos, quando o clube vinha investindo mais em patrimônio e crescendo.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) teve uma excelente ideia ao reduzir o número de jogos do Parazão em 2025. Agora falta acabar com a Copa Verde, para evitar prejudicar o desempenho dos times no Campeonato Brasileiro. Ou a CBF irá investir na Copa Verde?

A Corrida do Círio será o grande evento deste domingo. Vamos participar?