O melhor Remo das últimas décadas

A partir de agora, o assunto no Remo serão as eleições no final do ano. Esse é o melhor Remo que um novo presidente pode pegar, dos últimos 20 anos, pelo menos. O Remo quitou seu débito trabalhista, que muitos pensavam que seria impagável, conseguiu aumentar o seu patrimônio, reabriu o seu estádio, trouxe um preço maior para a sua camisa com publicidade, voltou a ter crédito na praça, criou um centro médico de excelência, aumentou a frota de ônibus e comprou o seu CT, que precisa de um segundo momento de investimento. Quem assumir o Remo em 2024 não terá cotas bloqueadas, como a atual gestão tinha do patrocínio do Governo e Banco do Estado, da Copa do Brasil e sempre uma surpresa indesejada, que aparecia pelo caminho.

Remo fechando a conta e a gestão

Chegou o momento de a diretoria do Clube do Remo fechar as contas de 2023 com o futebol e preparar a partida da gestão, após o fracasso na temporada no futebol, mais de um ano muito rentável financeiramente. Jogos lotados no Parazão, milhões recebidos na Copa do Brasil, boas bilheterias na Copa Verde e receita também do torcedor que acompanhou a Série C. Os patrocínios e produtos lançados também fizeram a diretoria garantir uma folha em dia de mais de 1 milhão de reais. Esse foi o Remo em mais uma temporada, um time com dinheiro, mas sem acertar dentro de campo, com lampejos positivos e a mesma decepção. Não foi de propósito, mas ocorreu muita teimosia, que até o torcedor comum cansou de apontar e nada foi feito.

Fábio não largou a mão

Nos últimos dois anos, da gestão do Fábio Bentes, o presidente foi colocado na parede por torcedores, sócios, alguns integrantes da diretoria, para colocar no meio da Antônio Baenão, os seus três diretores, que depois foram chamados de assessores. O presidente os colocou embaixo do braço, mexeu para um lado e para o outro, mas não largou a mão dos seus mais próximos amigos. Dizem que quem é amigo e vê o outro em maus lençóis, pede para sair, sem precisar deixar o amigo em situação ruim de fazê-lo. Mas nem isso o Fábio contou e, mesmo criando através de estatuto a figura de vice-presidentes, o futebol do Remo tinha donos. Quem conhece sabe que não são pessoas ruins, mas saem na rua livremente, o mesmo não ocorrendo com o Fábio Bentes.

Apito final

Depois de velhos e longos carnavais, a diretoria do Paysandu aparece convocando uma coletiva de imprensa, para agradecer ao torcedor pela presença no estádio e falar da classificação antecipada do time para a segunda fase da série C.

Muito ousado o Hélio dos Anjos ao afirmar após o jogo contra o Pouso Alegre que o adversário estava com uma mala de 200 mil reais no hotel, para distribuir para os seus jogadores, caso vencesse o Paysandu. Como o adversário se calou, é verdade!

A Série B, caso chegue para o Paysandu, vai dar ao clube a possibilidade de parar de iludir o torcedor que vai lançar o CT. A Série B garante cota milionária e com a metade do valor, já permite que o CT seja construído até fiado. Será a chance!

Esse ano, o Paysandu está em crescimento dentro de campo. Diferente dos outros anos, o Hélio dos Anjos e jogadores estão fechados e ninguém consegue colocar o dedo podre no futebol mais. No máximo desfilar no gramado após as vitórias.