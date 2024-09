O Leão voltou!

Foi como deveria ser! O Remo e sua torcida tiveram que esperar até o último segundo. Mesmo com uma rodada de antecedência para a decisão final, o Remo, na presença de seu torcedor, alcançou um grande feito. Considerando o ano que tivemos, com a falta de qualidade e a confusão nas contratações de baixo nível, o que prevaleceu foi a união entre torcida e time, criando uma química impossível de ser quebrada. O Remo, mais uma vez, fez o torcedor voltar a acreditar em dias melhores, com uma estrutura de futebol mais sólida e de um clube vencedor. Que venham mais conquistas, quem sabe até o título.

O retorno do Leão

Quem ouvia os dirigentes do Remo, mesmo antes da confirmação do acesso, sabia que o objetivo não era apenas a Série B, mas chegar à Série A. Inclusive, os investidores do clube já prometeram o investimento necessário para essa nova meta. Claro, o clube ainda precisa melhorar muito no setor de futebol, especialmente com a profissionalização da gestão para evitar desperdícios financeiros. Após o momento de euforia, o clube precisará, nos próximos dois meses, focar na montagem do time para 2025. A preparação para a Série B precisa começar hoje, com 2025 no horizonte.

Jaderson, Pavani e Marcelo...

Embora o futebol seja um esporte coletivo, onde todos têm participação nas vitórias e derrotas, Janderson, cuja posição em campo nem sempre fica clara, Pavani, que teve um crescimento notável, e o goleiro Marcelo Rangel são símbolos dessa conquista azulina. Diogo Batista, tão jovem, também foi um lateral-direito impecável. O técnico Rodrigo Santana comandou um time desacreditado, em ruínas. Com discrição, estratégia e focando no ser humano, e não apenas no atleta, ele levou o Remo a essa vitória. Na diretoria, a estrela do presidente Tonhão brilhou intensamente na reta final. Parabéns a todos os envolvidos.

Apito final

Vindo de Nova York às pressas, o governador Helder Barbalho chegou minutos antes do jogo de ontem no Mangueirão. Fontes próximas afirmam que, mesmo fora do Brasil, o governador acompanhou de perto o Remo e o jogo.

Helder disse ontem que quer Remo e Paysandu na Série B em 2025. Para isso, ele não poupará esforços em relação ao Paysandu. O Mangueirão e o apoio do governo estarão à disposição. Esse suporte será fundamental na reta final da Série B.

Pavani tem em seu contrato uma cláusula que obriga o Remo a renová-lo automaticamente, caso o clube conseguisse o acesso à Série B. Nada mais justo para um jogador que evoluiu tanto.