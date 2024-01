O Leão foi muito malino

A tese de que jogo de estreia de temporada é sempre mais difícil, pelo lado físico e desentrosamento, não serviu para o Remo ontem, que atropelou o Canaã. O adversário do Leão não ficou acovardado atrás, tentando um resultado sem gols não. Talvez por isso tenha levado um baile. Aos iludidos, ou melhor, aos que saíram impressionados, muita calma. Só lembrar que no ano passado o Remo sobrou no campeonato, mas no final a arrogância e o desmando sobre o treinador acabaram jogando o que seria o título no lixo. Vamos nos conter em elogiar o jogo de ontem, da diferença técnica entre as equipes e a rodagem dos jogadores. Mas nada impede de ter uma ótima impressão da atuação.

Paysandu, um jogo chato!

O Santa Rosa entrou em campo contra o Paysandu mais para atrapalhar o adversário do que construir o resultado. Isso tornou um jogo chato, sem emoção alguma e testou a paciência inclusive do time do Paysandu. Mesmo assim, o Paysandu perdeu gols incríveis no segundo tempo e, o pior, por pouco não saiu de campo com um empate. Aí as críticas seriam enormes e fico imaginando o Hélio dos Anjos metendo a boca em todo mundo. O importante foi a vitória e o Paysandu entender que muitos entrarão em campo para não jogar futebol. A tentativa de jogo do Santa Rosa, apesar de feia, quase rendeu um bom fruto. Tudo está só começando, mas para as cobranças do Hélio, já começou!

Preços absurdos?

No início do Parazão o torcedor que foi ao Mangueirão no sábado ou no domingo pagou 30 reais para estacionar o carro, 10 reais em um copinho de água, fora outros preços de serviços que são vistos como essenciais por quem vai ao estádio e busca beber e comer. Ano passado, no jogo Corinthians e Remo na Neo Química Arena em São Paulo, paguei 120 reais no estacionamento, mas não consegui saber os preços de bebida e comida, que foram ofertadas na área de imprensa. Claro que são preços que não pagamos por aí todos os dias, mas a operação futebol é também muito cara. Não é novidade nesse país que quem tem menos, ou até mesmo não tem, está ficando fora do estádio.

Apito final.

Nem pelo placar de 0 a 0, mas para muitos o pior jogo da rodada foi em Marabá entre o Águia e a Tuna. Na realidade, a Tuna foi para não perder na estreia e o jogo ficou chato. A Tuna precisa melhorar muito ainda.

Gedoz já mostrou, mais uma vez, que é diferente jogando pelo Castanhal em Cametá. É um talento nato e que repete o mesmo de muitos que tem muita bola para jogar, mas ficam pelo meio do caminho. Vamos continuar acompanhando.

A estrela do Artur, a sua vibração, trouxe a vitória do Caeté fora de casa por 1 a 0, no São Francisco. No meio da semana, teremos mais bons confrontos e muito ainda para avaliar. O Paysandu pegará o Caeté em condições ruins de novo em Bragança. Gramado ainda ruim!