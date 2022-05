O ilusionista bicolor

O presidente do Paysandu agora aparece dizendo que o CT, que na realidade é um terreno murado, vai ter cinco campos oficiais, academia e mais algumas coisas. Faltando seis meses praticamente para acabar a sua gestão e o time fora da zona de classificação na Série C, ele aparece com essa. Tem que ser muito besta mesmo quem ainda acredita nisso para este ano.

Só trapalhadas

Na quarta rodada da Série C o Paysandu está com Henan, Cristian e Polegar para se desfazer, o zagueiro Marcão para saber o que ainda vai fazer e não para de chegar jogador dentro da competição. Esse planejamento é digno de quem não sabe por qual caminho seguir, mesmo errando um monte na temporada passada. Penso que se fizer um curso de como errar, reprovam.

Treina Bonamigo

Bonamigo terá de três a quatro dias de treino, mais palestras, para conseguir fazer o Remo jogar com três zagueiros, parando de jogar com zagueiro de lateral improvisado. Mais uma vez o Remo não vai contar com os seus dois laterais que estão machucados. Mais triste é saber que não existe um lateral-direito na base que possa dar conta do recado. É difícil isso! A base não existe, não?

Um de cada vez

Missão do Remo nessa viagem que fará a partir de hoje será manter o foco em cada partida. Primeiro pensar nos três pontos contra o Brasil-RS e depois seguir para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. Jogos com características bem diferentes e não tem nem como o Remo ter o mesmo sistema de jogo. O Remo vai precisar de todo o elenco, e do treinador neste momento.

Chumbo Grosso

Gedoz foi se reunir com o presidente do Paysandu no escritório particular do presidente, sem saber que estava sendo recebido somente por educação. A chance sempre foi zero de ser aceito.

A Tuna Luso, sem dinheiro, vai continuar passando vergonha na Série D. Esse é o resultado depois que afastaram quem ajudava a Tuna no futebol, que tinha dinheiro e conhecia de futebol.

No caso da Tuna, as cotas da Copa do Brasil arregalaram os olhos da então presidente, que tomou o futebol para ela e meia dúzia de diretores sem conhecimento algum. O resultado está aí.

O funcionário da segurança do Paysandu que agrediu a diretora do Clube do Remo com um soco no meio do campo recebeu férias de 30 dias após o ato e deve receber o bilhete azul no seu retorno.

Hoje, no TJD, que fica situado na sede da FPF, vai ocorrer o julgamento das lambanças que ocorreram no dia do Re-Pa na Curuzu. Vamos saber o tamanho da bronca no final.