O Águia não é mais o time do quase!

O Águia de Marabá não pode ser mais chamado pelo colunista do quase! É isso mesmo, o Águia, que quase já ganhou o Parazão, quase já foi para a série C, quase passou do Fluminense na Copa do Brasil no Maracanã, agora é o time que está na terceira fase da Copa do Brasil e passando pelo Goiás, que está na série A e vai disputar a Sul-americana, que está preste a começar. Não sei se esperando alguma ajuda mais representativa, o presidente Ferreirinha especula levar seu jogo da Copa do Brasil para o Tocantins e Imperatriz. O estádio em Marabá não poderá receber a terceira fase da Copa do Brasil, por não ter a capacidade que a CBF coloca no regulamento.

Um descanso para o Paysandu

A derrota do Clube do Remo, lá em Roraima, deu uma semana de menos críticas ao Paysandu. É isso mesmo, pode acreditar que as coisas funcionam assim no nosso futebol. A quebra dos 100% de aproveitamento do rival leva o torcedor bicolor a uma alegria que não tem tido com o seu time. Essa encarnação tira sim o foco da maioria, para o que está ocorrendo, ou melhor, dos torcedores de internet, que não contribuem muitas vezes comprando um ingresso, imagina sendo um sócio torcedor. Um dia desses, disse até de forma descontraída que o torcedor não quer títulos, quer tomar cerveja e ganhar do rival e a internet, ou parte dela, foi uma loucura. Mas está errado? É do que vive nosso futebol...

O Remo não queria jogar

Se o Clube do Remo joga mais 10 vezes contra o São Raimundo de Roraima, no mínimo poderá empatar mais um jogo e ganhar 9, em qualquer lugar do planeta. Mas entrando em campo com má vontade, vai perder os 10 jogos, seja fora ou dentro de casa. Dessa vez, o papo de vestiário do Marcelo Cabo. Mas a derrota servirá para o Cabo fazer as trocas no time, que de repente ele quer fazer, mas as 9 vitórias seguidas não o deixaram. É isso mesmo, o futebol é diferente de uma atividade convencional. No futebol, é o treinador “contra” uns 30 jogadores, todos querendo jogar. Perder o Remo vai perder e quem sabe até bastante esse ano, mas ninguém vai aceitar um time morno e sem alma.

Apito final

Meio contraditório o Águia não jogar no novo Mangueirão, com o governo sendo o maior patrocinador dos clubes do Pará. Quer jogar em outro local. Que reze para não ser contra o Flamengo do governador. Quem faz futebol pegando corda pela internet não consegue dar um passo. O Remo perdeu seu primeiro jogo na temporada e, na internet, nada mais prestava para a torcida. Só que quarta-feira vai ser casa cheia mais uma vez. Se o presidente do Paysandu não voltar a pisar na terra e conversar com os que estão perto, e até distantes, vai se enrolar. Principalmente sabendo que futebol é um ser estranho para ele. Dá para não entender e ser bem assessorado. Um bom domingo!