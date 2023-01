Nosso futebol, com preço de banana.

Termina ano, começa ano e o futebol paraense não consegue valer o tamanho da paixão do torcedor paraense. O Remo implorando para receber o que a sua patrocinado de uniformes lhe deve, o Paysandu recebendo 1 milhão de reais pelo seu principal atacante. 1 milhão de reais para um time Europeu não é mais que uma gorjeta. Ainda tem o atravessador que precisa ser pago. Patrocínios nas camisas dos clubes, o marketing precisa suar muito, para colocar 300 mil reais e transformar a camisa em um abadá. Como brigar com times de outras regiões, com um poder de investimento tão pequeno? E tudo fica mais difícil, quando pagamos bons salários para veteranos jogadores, em pleno fim de carreira.

Pikachu deu o recado!

Depois do fiasco que foi a sua passagem pelo futebol japonês, incluindo um rebaixamento, Pikachu veio de férias para Belém, antes de se apresentar mais uma vez no Fortaleza. Disse o Pikachu, em uma entrevista que teve destaque nas redes sociais aqui do Grupo Liberal, que enquanto Remo e Paysandu continuarem lutando para ganhar um do outro no estadual, a dupla ficará mais distante do cenário nacional. Pode até ter quem discorde, ou não goste do que ouviu, mas a rivalidade da dupla, quando não ocorre só dentro do campo, acaba jogando os dois para baixo. Pikachu, inclusive, disse que a postura dos dirigentes dos dois lados, repetem a dos torcedores mais apaixonados.

Não temos o Mangueirão ainda

Mesmo faltando bem pouco para o Mangueirão ser entregue, é fato que não temos estádio ainda para o primeiro RexPa e nem para sediar qualquer evento até fevereiro. O estádio já possui, inclusive, um Diretor que é o Maurício Bororó, que mesmo sempre muito solicito, atencioso e parceiro da imprensa, não se permite esclarecer o que atrasou. Conversando com pessoas, a coluna apurou que falta a montagem de móveis, a pista olímpica, a casa de força, dentre outras demandas. A parte de fora, que abrigará o estacionamento, está sendo asfaltada, mas ainda receberá a cerca de proteção. O Mangueirão possui uma certeza, voltará a funcionar esse ano, mas não se sabe o mês.

Apito final

Hoje 20:00 começa a nova temporada do Último Lance, programa que vai ao ar nas plataformas digitais do Grupo Liberal, com a equipe de esportes. Com convidados e interação de quem acompanha nas redes sociais.

1 milhão de reais que o Paysandu recebeu ou receberá pela venda do Marlon é troco perto de quanto o presidente colocou do bolso no clube nos últimos dois anos. O ex-presidente mesmo declarou que deixou 1.5 milhão no clube.

Quem será o próximo presidente do Clube do Remo? Quem abraçará a responsabilidade de permanecer cm as contas equilibradas, continuar os investimentos? É verdade que hoje está muito mais fácil presidir o clube.

Agora que está dentro do clube mais uma vez, o Vandick pode contar para o presidente Maurício, toda a história de que quando presidente, não ter entregue o Pikachu para o grupo de investidores, que pedem milhões de indenização.