Neymar em campo hoje

Tite garante que o Neymar volta hoje a campo, mas com garantias da comissão médica da seleção. Tite não é bobo de encarar um mata-mata, sem o Neymar em campo e mesmo que meia boca. Não vai deixar de dividir a responsabilidade com o principal jogador brasileiro. Se o torcedor fica mais leve, imagina o Tite que sabe que errou, ao escalar uma seleção reserva em um jogo de Copa do Mundo, causando mais problemas e críticas. Se tiver prorrogação, tomara que o Neymar aguente.

Copa cara fez brasileiro voltar

Passar os 30 dias de Copa no Catar, só para quem se planejou muito, ou para quem tem na conta, o que a maioria do povo brasileiro não tem. Para quem mora no exterior e ganha em dólar ou euro, fica uma copa bem mais barata. Não obstante o nosso Real não chegar a dois Rial, que é a moeda deles, mas tudo é muito caro. Estou me referindo ao dia a dia mesmo, sem colocar na conta a hospedagem. Muitos brasileiros só aguentaram uma semana ou 10 dias mesmo. Foi só a primeira fase, com derrota no Brasil na despedida.

Apito final

Tite mostrou revolta quando foi perguntado se o seu querido jogador Gabriel Jesus, foi convocado já machucado ou sentindo o joelho. Disse que todos os jogadores foram visitados pela CBF nos seus clubes. Que ninguém é irresponsável!

Com Danilo improvisado na lateral esquerda, sobra uma vaga na lateral direita. O Tite vai de Militão ou Daniel Alves? Tite não surpreende, então, deverá ir de Militão mesmo. Algo diferente disso, será uma grata surpresa sim senhor.

Ontem perguntei ao Tite, o motivo de no primeiro e segundo jogo, a seleção não fazer ligação direta com Vinicius e Rafinha. Ele preferiu contestar e dizer que contra Camarões fez e muito. Eu já tinha dito a mesma coisa na pergunta.