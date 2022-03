Não caiu a ficha

O treinador Paulo Bonamigo, que ainda não veio ao mundo real, ainda não admitiu que hoje é um treinador da Série C e que o mundo Árabe e a Série A já não são mais a sua realidade. Ele concedeu entrevista defendendo o grupo que trabalha das críticas, mas prometendo um time melhor para a Série C. Natural que o Bonamigo defenda a sua equipe, mas a sua avaliação de que o time joga bem mas não faz gols é muito rasa. Fica parecendo assim que da parte dele o time faz tudo certo e que ele não pode fazer também o gol. Bonamigo ainda não conseguiu se colocar no mundo real azulino e a cada dia fica mais distante do Baenão.

Terça na CBF

Costurado o encontro pelo ex-presidente Adelcio Torres, da Federação Paraense de Futebol, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, irá receber amanhã o governador Hélder Barbalho, do Pará. O encontro é para definir a data que a seleção brasileira possivelmente jogará em Belém, marcando o retorno do Mangueirão. Hoje o estádio está com 60% das obras concluídas e com previsão de reabertura para setembro desse ano. Se fecharem uma data, claro que o governador virá com a pá nas costas para cumprir o prazo de entrega da obra. Vamos aguardar!

Copa do Brasil

Tuna e Paysandu irão ao nordeste no meio de semana, pela Copa do Brasil, em difíceis missões. A da Tuna parece mais impossível, tendo que passar pelo Ceará, time de Série A, mas que não vai decidir o Campeonato Cearense. No caso do Paysandu, pegará o CSA de Alagoas, time de Série B e que está na semifinal do Alagoano. Como o empate leva aos pênaltis, nem sempre o favorito é tão favorito assim. No caso do Paysandu, o torcedor bicolor verá um duelo que testará o atual elenco sem dúvida. O grau de dificuldade promete ser maior que o campeonato estadual. Que o que foi feito até aqui não seja só ilusão!

Apito final

Muito festejado ontem, nas redes sociais, o homem que tem revolucionado o basquete brasileiro. O paraense e presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Guy Peixoto, pelo seu aniversário. Guy que recentemente esteve visitando a FIBA.

Na visita a FIBA, o presidente Guy foi presenteado pelo secretário geral da entidade, Andrea Zagklis, com a súmula da partida Brasil e Iugoslávia pela Copa do Mundo de 1963. Partida disputada no Brasil que levou a seleção brasileira ao bicampeonato mundial.

Chegamos ao momento no futebol brasileiro de não saber exatamente como assistir futebol. Os estaduais, por exemplo, estão espalhados em canais da web, por canais abertos não tradicionais e por aí vai. Ainda bem que existe Rádio na web!

Falando em aniversário, ontem, na sede da Tuna Luso Brasileira, a festa foi para a presidente licenciada, a professora Graciete. Familiares e amigos foram cantar parabéns para a atual gestora do futebol paraense. Que a data traga inspiração para realizar as eleições na FPF. Daqui vai o nosso parabéns e desejo de saúde.