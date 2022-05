Não atrapalhem o trabalho

O Márcio Fernandes está com um problema grave, que ele mesmo precisa resolver. Enquanto a diretoria continuar empurrando contratações que ele não pede, ele vai ter problemas dentro do grupo, principalmente quando escala o time titular. Ontem o Zé Aldo deixou isso muito claro, quando só assistiu o Pipico que chegou com um salário maior que o seu, só entrar em campo. Igor Carvalho também saiu da equipe, devido outra contratação. Márcio tem que acabar com isso.

Tragédia anunciada

Não é por acaso que a Tuna Luso está para ser eliminada da Série D. Essa realidade começou a ser construída, quando a presidente licenciada Graciete foi reeleita e cometeu um erro crucial, o de ir se intrometer no futebol. Quando a Tuna retornou ao cenário local e nacional, a presidente não sabia sequer quanto custava o futebol. Ganhou a mídia sem merecer, trocou quem comandava o futebol e administrativamente, colocou o clube em situação difícil. Está colhendo o que plantou.

Um semestre

Estamos quase chegando ao sexto mês do ano, com a Federação Paraense de Futebol, sitiada por leigos e que não querem deixar o comando da entidade. Já desafiaram a justiça, não conseguem fazer nada que possa ser elogiado e não marcam a eleição. Os custos da FPF aumentaram com a chegada da presidente tampão, inclusive com a esposa do seu vice presidente que comanda a Tuna Luso. São inúmeros assessores que chegaram junto com a presidente tampão. Até quando minha gente?

Apito final

Arbitragem horrível a de ontem na Curuzú. O árbitro conseguiu errar quase tudo e influenciou diretamente no resultado da partida. Série C é horrível em todos os quesitos.

Remo vai jogar como se estivesse dentro de uma geladeira hoje em Erechim-RS. O Ipiranga é um time a ser batido dentro de casa. Parada será muito difícil para o Clube do Remo.

Curioso para saber qual será a postura do Clube do Remo no jogo de hoje fora de casa. Da última vez que atuou fora de Belém, perdeu para o Brasil-RS e ficou com medo do Cruzeiro.

Só falamos uma vez sobre a SAF que poderia se transformar o futebol do Remo, no episódio que já se encerrou. Rápido lá atrás, esse espaço detectou que não passava de Fake!