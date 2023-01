Na prática, a FPF só está na vontade

De tudo que foi prometido em campanha pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, só mesmo a ida do presidente na Copa do Mundo e, no próximo mês, chefiando o Sub-20 do Brasil na Colômbia. Quem está mais perto da administração relata que a falta de recurso e estrutura da própria FPF tem travado qualquer novo projeto. Sobre recursos, os salários foram atualizados, mas alguns que compõem a FPF ainda estão abnegados. Os meses que a CBF deixou de enviar os recursos serão retroagidos e a tal penúria apontada deve encerrar. Julgar a “nova” FPF é prematuro, mas algumas ações simples, como a própria imagem da FPF nas mídias convencionais e sociais, além do que está sendo prometido, como credenciamento da imprensa para o Parazão, está muito equivocado. Vamos esperar que mude.

O que está diferente no Paysandu?

Sempre que inicia a temporada, o torcedor fica ávido por mudanças, com novidades e na esperança de uma boa temporada. No Paysandu duas atitudes da diretoria são apontadas como acertadas. Uma é a figura do Vandick para comandar o futebol e, a outra, não terem trazido um medalhão no fim de carreira para somar com o Ricardinho que ainda não jogou o que recebe por mês. Os estrangeiros que trouxeram para o elenco são incógnitas e são expectativas do torcedor e da imprensa. O número de curiosos na direção de futebol diminuiu e ainda não se sabe qual será a postura do presidente neste novo mandato: se vai continuar apagando o fogo ou irá segurar a corda. Um grande nome, uma grande promessa ou alguém que possamos esperar muita bola, só mesmo quando a bola rolar.

No Remo, a ordem deve imperar

O Remo começa a temporada com uma cartilha, que não está só no papel não. É cobrada diariamente pelo executivo, que teve uma boa aceitação no clube. Muriqui é tido, mesmo com muita idade, como o jogador de mais talento e muito profissional. Agnaldo "seu Boneco" tem dado conta do recado, sendo o elo entre os jogadores e a comissão técnica. Marcelo Cabo, com a experiência que possui, tem demonstrado ter o grupo na mão e com forte conhecimento tático. Dos assessores tão contestados pelos torcedores e por muitos do clube que o presidente abençoa, só um frequenta o Baenão diariamente, mas, diferente dos outros anos, não está tendo tanto espaço na engrenagem do futebol profissional. Que o ano seja positivo para o Leão, que inclusive será o último da atual gestão do presidente Fábio Bentes.

Apito Final

Não existe estrutura melhor para o Paysandu fazer pré-temporada do que a Curuzu. Essa ida para o interior, basicamente, é atrás de campo. Não dá mais para não ter Centro de Treinamento. Ninguém falou mais sobre o CT por lá.

Trazido para o Remo pelo empresário Hércules, que também comanda a carreira do Rony do Palmeiras, o Guty, destaque do Remo na Copa São Paulo, caso seja vendido, precisa da bênção do empresário. Que inclusive reclama de o clube não ter lhe notificado.

Existe uma informação que o Hércules teria enviado ao Remo uma notificação extrajudicial, informando ao clube que o jogador tem representante e que o mesmo gastou para trazer, manter por um período e hoje representar a promessa remista.

Faltou a FPF combinar a tabela do Parazão com o governador Hélder. Na festa de lançamento do campeonato, o Re-Pa foi anunciado em fevereiro e entrou o vídeo do governador dizendo que em março ocorrerá o Re-Pa no Mangueirão.