Na polícia, está esclarecido

O árbitro Marco José foi colocado em situação suspeita pelo Clube Vila Rica, que fez queixa na polícia e na FPF - levando como prova, um áudio de uma conversa de um jornalista com outra pessoa, que os dirigentes do Vila Rica acreditavam ser o árbitro do jogo Vila Rica e Santa Rosa pela Segundinha. Marco foi inocentado pelo jornalista, quando prestou depoimento na polícia civil. O jornalista disse que não conversou com o árbitro, que não lhe fez proposta alguma e não revelou com quem estava conversando na gravação e se passou pelo árbitro. Por parte da FPF, ainda não vimos a justiça ocorrer, em relação ao Marco José!

Governador agitou a internet!

Na última sexta feira (11), o governador Hélder Barbalho postou nas suas redes sociais um vídeo do Mangueirão e na chamada da postagem dizia que o Mangueirão está voltando. O templo do futebol paraense ainda não tem data para reabrir, porém, o jogo mais relevante que ainda poderíamos ter ainda esse ano seria com o Paysandu em campo, caso tenha conseguido chegar na final da Copa Verde. Outro jogo relevante e de proporções do tamanho do Mangueirão, só mesmo o RexPa do Parazão do próximo ano. Aí vamos ter uma rivalidade que já conhecemos. Se o Mangueirão será reaberto com o torcedor do Paysandu ou vão esperar o RexPa para as duas torcidas.

Cametá, o ‘Patinho Feio”.

Salve o Parque do Bacurau, salve o Cametá que está de volta a primeira divisão do Campeonato Paraense em 2023. Em campo, com uma grande festa no estádio, o Mapará como é conhecido o Cametá, conseguiu na difícil Segundinha a classificação dentro de casa. Muitos não queriam o Cametá de volta, pela logística de viagem, o estádio sempre sem a estrutura desejada, gramado ruim, mas essa torcida contra não foi o bastante. O Campeonato Paraense é mesmo da estrada, do céu e do “mar”! Se bem que com o Barbalhão em obras, para ir de avião, só mesmo Marabá, mas como as vacas andam magras, os times vão de ônibus mesmo.

Apito Final!

A carência do futebol paraense em relação a talento é enorme. O meia Ricardinho que na Curuzú é um rei, jogou 10 minutos, chutou uma bola na trave e logo a mídia o tratou como Neymar. Ainda bem que a experiência do Ricardinho até o faz entender.

Remo tratou a renovação com o volante Uchoa como algo novo e claro que também enorme. Foi só uma informação passada no momento que o Remo achou certo. Desde que a temporada encerrou, o jogador já estava acertado com o clube para 2023.

A Tuna é o melhor clube para trabalhar! Tomou de 3 a 0 dentro de casa, saiu da Copa Verde e ninguém cobra nada. Parece que a Tuna realmente entendeu que é um clube de fomento de futebol. Isso só mudará quando mudar a mentalidade lá dentro.

Sete dias para o inicio da Copa do Mundo e o chamado país do futebol ainda não empolgou com o maior evento esportivo do planeta. Falo que é o maior, devido a paixão mundial mesmo. Essa Copa no Catar desperta a curiosidade do mundo! Que seja ótima.