Muita certeza da vaga no Paysandu

Hélio dos Anjos saiu de Belém rumo ao Rio de Janeiro deixando a mensagem da certeza na classificação. Para alguns pode até parecer soberba, mas prefiro acreditar que é certeza no trabalho que realizou e a garantia no grupo que ele conhece. Mas, nem de longe, a não classificação em casa no último jogo, passou pelas mãos do Hélio. Faltou, por parte dos jogadores, entregar em campo, o que o Hélio saiu de Belém acreditando que iriam entregar no Rio. Muito cuidado no que se fala é prudente, mas parece que não com a certeza do Hélio dos Anjos.

A valorização da base está em evidência

Uma das destacadas promessas de campanha do presidente da FPF, Ricardo Gluck, foi o de dar à base um calendário que tirasse a categoria de um simples torneio para competições que aumentassem a minutagem no ano, das nossas promessas. Entre torneios e campeonatos oficiais, o ano pode até não ter sido o pretendido até o momento, mas já é fato que aumentou. Nossa praça ainda padece de bons espaços para serem realizados os jogos, mas isso é mais difícil de se resolver.

Remo em ebulição nos bastidores

Não é novidade para ninguém que eleições, em time grande, é sempre bem concorrida e cheia de agito nos bastidores. Uns agitos naturais da disputa e outros que fogem da realidade, quando por meios escusos, se tenta ganhar visibilidade. Mas a sede pelo comando no clube mostra, já na campanha, o que alguns podem entregar de ruim nos próximos três anos. Presidir o Remo não é comandar um grupo escolar e, muito menos, realizar um sonho de infância. Se não tiverem cuidado, essa eleição será por exclusão, principalmente pelo comportamento de alguns.

Apito final.

Futebol do Pará poderá entrar de férias hoje, mas a crença que o Paysandu fará a final da Série B é grande, principalmente dentro do clube. Mesmo que, para alguns, o título não seja relevante.

Subindo ou não, presidente Maurício do Paysandu ganhará mais um ano para melhorar algumas escolhas no clube. Se ganhar, mais gente aparecerá, se não ocorrer a classificação, natural que alguns se escondam.

Fábio Bentes liderando a campanha e o apoio ao Tonhão nas eleições do Remo. Fábio aposta na saúde financeira que deu ao clube para que ocorra o reconhecimento do associado.

Um feliz CÍRIO a todos!