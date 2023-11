Momento importantíssimo no Remo

Hoje (domingo) teremos as eleições do Clube do Remo. Nem precisa lembrar o associado que é um momento de extrema importância e, além de tudo, está em jogo o futuro do Clube do Remo. Sabemos que política, no nosso país, é confundida com confronto e mágoas até pessoais, mas, no caso de política de clube, não é o “eu” que estará em jogo e sim o clube, que faz parte da vida do associado e torcedor. Mesmo sabendo que o eleito não é garantia de sucesso, já que o futebol é algo bem complicado. Além do sucesso do Clube do Remo, está o sucesso pessoal de quem vai assumir, com o clube muitas vezes servindo de trampolim para negócios pessoais também. Que seja tudo na paz!

Fábio Bentes pode ajudar, sim

A interlocução de quem ganhar as eleições com o Fábio Bentes, que está saindo, será de muita importância para o clube. Principalmente se tiverem um bom relacionamento. Se não tiver, não acredito que o Fábio não vá ter uma conduta diferente do que a de pensar no Remo. Mas vejo muito alinhavado o quase ex-presidente com o Tonhão e respeito e boa relação por uma ou outra candidatura. O certo mesmo é pensar que o Clube do Remo sempre será mais importante, mas sabemos que nem sempre é assim. Já se assistiu à oposição torcer contra o clube, pensando em política. O Remo precisa sair grande e falando a mesma língua dessa eleição. A responsabilidade será de todos!

Não tem como ser diferente

Lendo a coluna do meu amigo e irmão Carlos Ferreira, me chamou atenção o assunto que ele abordou, sobre o Paysandu não ter uma “Hélio-dependência”. Eu já havia apontado aqui mesmo, que já depois do acesso, os holofotes voltados para o Hélio e as entrevistas por ele concedidas já incomodaram muita gente. Agora, é impossível o Hélio não dar as cartas no Paysandu, ou melhor, no futebol do Paysandu. O perfil do treinador é esse, a estrutura do clube colabora para isso, passando pela incapacidade de alguns que, quando se metem, mais atrapalham. Certo está o presidente, que sabe que não entende nada de futebol e só reclama do preço mesmo.

Apito final.

Mangueirão está se saindo como o esperado. Não é só mais um estádio só de futebol. Show, palestra, evento científico e muito mais já rolaram no estádio. E o mais interessante, com o staff aprendendo com o avião voando já. Que bacana! Agora vem aí Gusttavo Lima.

Caso o Tonhão leve as eleições no Remo, fala-se nos bastidores que o Remo lançará a sua marca própria, já para 2024, com a insatisfação do clube com a atual patrocinadora. Parece que o amor que era grande acabou.

Nesse quesito, o Paysandu quando lançou a marca Lobo, nadou em dinheiro nos primeiros dois anos. Depois se complicou com lojas próprias e nunca mais teve a mesma receita. Mas não é um negócio ruim não.

Marca própria só é bom para quem se organiza, se planeja e cumpre todas as etapas necessárias, como qualquer empresa grande que vai lançar um produto no mercado. É preciso ser profissional, coisa que não combina com amador.