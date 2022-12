Messi maior para o mundo!

Na Argentina, Maradona sempre será maior que o Messi. Viveu na Argentina, jogou nos clubes do país no início, final de carreira e era mais popular. Para o mundo que não viu Maradona, que infelizmente esbarrou nas drogas, Messi vai ser sempre o maior. A regularidade da carreira, nada de escândalos, títulos pelo Barcelona, duas finais de Copa e uma conquista. Além dos títulos de melhor jogador do mundo que ele pode repetir nesse final de carreira. Messi fez brasileiros torcerem, soltarem fogos e até se emocionarem. Se a Copa perdeu sem o Brasil de 1982 campeão, a mesma Copa do Mundo devia isso ao Messi.

Não teremos outra

A atual geração não verá uma Copa do Mundo tão rica, tão organizada, tão cara e tão controversa. A mesma Copa do Mundo que ontem no encerramento, falou em igualdade, foi realizada sob suspeita de favorecimento para que fosse realizada no Qatar. Foi o maior jogo de Copa do Mundo da história, ou no mínimo a maior final de Copa do Mundo da história. O protagonismo foi o que no futebol de hoje faz a diferença, ou seja, a raça, o não desistir, o acreditar por você ou pelo seu povo. A Argentina de hoje, é um país aniquilado na economia - assim como em 1994, o Romario nos fez esquecer os sérios problemas econômicos que passávamos.

Neymar poderia ser Messi

Messi, até um dia desses, não representava o povo argentino. Após a conquista da Copa América dentro do Maracana, passaram a acreditar que na sua última Copa do Mundo, Messi poderia levar. Neymar hoje não representa o torcedor brasileiro, mas isso poderá mudar, se em 2026 ele disputar a sua última copa, e assim como o Messi, traga o caneco para casa. Mas para isso, a seleção brasileira precisa encontrar um treinador e precisamos, inclusive, saber se o Neymar quer jogar mais uma Copa do Mundo. Que o título, a história, o Messi contagie não só o Neymar, muitos que transformaram suas vidas e de muitas pessoas por esse planeta.

Apito final

Na coluna de ontem, me confundi quando disse que o personagem do Jô, pedia pontas para o Parreira. Não era para o Parreira, o Tele Santana era o meme da época. Feita a correção!

Se até a Copa do Qatar, o Lazarone era tido como o pior treinador da Seleção Brasileira por muitos em uma Copa do Mundo, Tite tomou o posto. Lazarone perdeu para um tal de Maradona.

Ontem, o brasileiro viu, pela última vez, o Galvão Bueno narrando uma Copa do Mundo. Irretocável a carreira do Galvão, que contou muito bem a história do esporte brasileiro. Eu ainda duvido que seja a última mesmo. Valeu Galvão!