Mês importante

Esse mês de março que está chegando, será muito importante para os clubes paraenses, que possuem calendário no ano. A Copa do Brasil trará dinheiro de renda e com uma possível classificação e será importante também para reforçar as equipes de olho no campeonato brasileiro. Não podemos esquecer de apontar também, a reta final do Parazão. Será muita coisa ao mesmo tempo, conta do com a cobrança do torcedor e da imprensa.

Nas mãos do Márcio

O Paysandu jogou no meio de semana com o time reserva e demonstrou o mesmo sistema de jogo e o mesmo empenho. Isso mostra que no segundo mês do ano, o time tem um treinador que fazia tempo que não tinha. Não tinha não era por falta de recursos, era simplesmente pelo amadorismo da diretoria que sempre foi muito fraca nas escolhas. Que essa mesma diretoria, não atrapalhe o trabalho do Márcio. Parem de mimar jogador!

Mesmo time

Todos os diretores do futebol do Remo que o torcedor pediu a saída, continuam nos treinos, jogos, nos vestiários e palpitando no futebol. Isso é bom ou é ruim? Não será ruim, se não repetirem os mesmos erros, que melhorem a postura junto aos jogadores e saibam cobrar. São todas pessoas boas, comprometidas, mas que ficaram marcadas por não se posicionarem. Hoje existe uma confusão na cabeça de muitos, para saber quem manda.

Apito final

Josué Teixeira repetindo em Belém um excelente trabalho. Treinador experiente, correto e disciplinador, com uma folha de 60 mil reais, está na frente do Remo.

Três equipes já tentaram tirar o Josué do Caeté, mas o treinador agradeceu e segue no projeto que é buscar a série D e Copa do Brasil. Ainda vai treinar o Remo de novo!

Júnior Amorim é outro bom treinador, que assumiu o Tapajós e briga pela classificação. Mas como é de Belém, deve demorar bastante para assumir Remo ou Paysandu.

A Federação Paraense de Desportos Aquáticos está com nova diretoria. Na última quinta feira, o vereador Mauro Freitas assumiu a presidência da instituição. Que traga melhores momentos para o esporte.