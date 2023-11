Mercado concorrido para Leão e Papão

Não se trata só de se lançar ao mercado, Remo e Paysandu também possuem peças a serem pretendidas pelos concorrentes. Catalá (ilustração), treinador do Remo, também teve proposta, mas preferiu esperar as eleições no Remo. Agora, o Sport Recife demonstra interesse em contratar Hélio dos Anjos, mas, conhecendo o treinador, é bem difícil ele deixar o Paysandu. Eu acredito que a relação do Hélio com o Paysandu virou família. Esse meu acreditar é muito pelo que o Hélio fala e como valorizou o acesso com o Paysandu esse ano. Se alguém em Recife afirmar que o Sport é maior e tem mais mídia, o Leão de lá tem tudo para ficar na mesma divisão que o Papão daqui. Dentro de campo, não vejo uma grande referência em Remo e Paysandu que possa sair.

Papellin é o trunfo azulino

A divulgação de que o Remo está prestes a fechar a contratação do executivo de futebol Papellin, que está um tempão no Fortaleza, fazendo parte dessa reviravolta na história do clube cearense, pareceu até piada. Como um profissional que está na Série A, disputando competições internacionais, com uma estrutura absurda de boa, viria trabalhar no Remo na Série C? Isso não é desmerecer o Remo não, é pura questão de mercado mesmo. Para contribuir com o fato de uma possível verdade, talvez esse seja o motivo do Remo está segurando tanto o anúncio do seu executivo. A vinda do Catalá para dar entrevista como contratado, pareceu muito mais uma confirmação ainda da campanha do Tonhão. A prova disso é que o Remo quer o executivo nas contratações.

Flamengo em Belém!

Apito Final

Remo e Paysandu precisam ter cuidado em 2024 que será ano de eleições, para não terem suas imagens aproveitadas por pessoas de dentro e fora do clube, como um link para política partidária. É claro que terá, mas não pode virar concorrência interna.

O Paysandu nesta situação de política partidária, larga na frente com pretensas três candidaturas diretas para a Câmara de Vereadores. Quem se incomoda com isso no clube, faz silêncio, mas não deixa de criticar nas rodas externas fora do clube.

Diretoria do Remo queimando o estoque de matérias esportivos em promoções de final de ano para os torcedores. Fica parecendo que o clube deverá trocar de marca para 2024. Outros falam que é para levantar o caixa para as obrigações financeiras.

Uma semana abençoada para todos.