Marquinhos Santos estreia em casa

Marquinhos Santos vai comandar o Paysandu hoje, às 19h, na Curuzu, o que ele ainda não fez, quando retornou ao clube. Assistiu à única vitória na Série C, com as pessoas dizendo que naquele jogo contra a Aparecidense-GO, ele desceu no vestiário no intervalo e foi importante na mudança de atitude e virada no placar. O time atual do Paysandu não é mais um elenco desconhecido para o treinador, que já trabalhou em quatro jogos e acompanhou uma partida das cabines de imprensa. É verdade que, ao seu comando, o time ainda não venceu, não jogou bem e não conseguiu achar 11 jogadores que consigam convencer. Quem sabe se nesse retorno a Curuzu as coisas não mudam?

Remo e o silêncio que incomoda

As quatro derrotas seguidas do Clube do Remo, a última para o Águia na primeira partida da decisão do Parazão, não permitiram que uma voz contundente fosse endereçada ao torcedor, pelo menos, com promessas que demorem para ocorrer. Só o que se viu até o momento foi o executivo de futebol, que quebrou a sua rotina, para somar números inúteis de resultados para a Série C e está sendo inútil até o momento, para se ganhar a taça de campeão paraense. Ou alguma atitude está sendo tomada nos bastidores, ou dessa vez já nem se tem o que explicar, até que o time volte a jogar. É um silêncio que perturba, igual os resultados.

Muita coincidência

Todos sabem que trazer árbitros de fora, um trio de árbitros, por exemplo, para apitar um jogo de Parazão, não é nada barato e principalmente quando não se é o mandante. Assim fez o Águia, após um árbitro local marcar um pênalti que não foi dentro de Marabá e o Paysandu sair vencedor. O Águia bancou a arbitragem de fora, na partida da volta, e no Mangueirão derrotou o Paysandu. No primeiro jogo da final, conseguiu passar pelo Remo, com mais uma arbitragem de fora. Claro que isso pode ser só coincidência, mas o Águia, caso chegue ao título, vai somar essa atitude para chegar lá! E o árbitro da final ainda terá o VAR para ajudar.

Apito final

Nitidamente tudo o que tem tentado, o Marcelo Cabo não tem conseguido mais que o elenco entregue. Mas não acredito que sofra uma demissão, antes da final do Parazão. Penso que até ele pode pedir para sair.

Marquinhos Santos tem o melhor emprego dentro da Curuzu. Ele está liberado de críticas, até o momento que o clube desembarcar na Curuzu uns cinco reforços. O treinador não pode ser culpado de ter tanto jogador ruim.

As pessoas que apedrejaram alguns setores do Baenão, após a derrota para o Amazonas, foram identificadas e a Polícia Civil já mandou chamar para serem ouvidas. A PC usou imagens das câmeras internas e externas.