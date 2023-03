Márcio Fernandes deu o alerta no Paysandu.

Depois da derrota para o Caeté, o treinador do Paysandu Márcio Fernandes (ilustração) disse que anda preocupado com o número de jogadores no departamento médico e as peças a cada dia, menores para lançar no time titular. O Márcio passou a imagem que o Paysandu não possui um elenco, como no ano passado, que quando perdia um jogador titular na Série C, era um problema sempre grave. Quando perguntada, a diretoria passa a resposta que quando foi definido o presidente, o mercado já não favorecia para contratações que permitissem jogadores para a série C também. Essa resposta explica, mas não convence, quando o que está faltando não é tanto a qualidade, mas número de jogadores em condição de disputar um campeonato estadual.

Notícias ruins contaminam o ambiente no Paysandu

Quem conhece o Paysandu internamente, sabe que as notícias ruins, fazem a maioria tirar o foco do futebol e passar a viver os dissabores da política interna, principalmente quando o clube acabou de sair de uma eleição. As notícias de aumento de ações trabalhistas, penhora do CT para pagar dívida direta com um ex-dirigente, somada com a derrota para o Caeté, trouxe um domingo bem explosivo para o clube. É preciso os dirigentes entenderem que clube de futebol é diferente de empresa privada, que dá para levar com a barriga os problemas com justiça do trabalho ou justiça comum. Clube de futebol, possui divisão política e cobertura da imprensa cobrindo os assuntos diários. Como o conselho deliberativo não funciona, pouco pode ser feito.

Rony é o Pará na seleção brasileira

Com direito a ligação recebida do governador Helder, homenagens do Clube do Remo que o revelou, Rony foi muito festejado pela sua primeira convocação para a seleção brasileira. Rony é um sobrevivente do futebol paraense, que forma muito pouco e quando alguém é resgatado no nosso futebol, dificilmente decepciona. Se tiver uma rotina na seleção, o jogador que já recebeu várias propostas do futebol europeu, pode ter esse ano de 2023, como seu último com a camisa do Palmeiras. Algo relevante que podemos também esperar, é o jogador ainda esse ano também, ser convocado para um amistoso da seleção no Mangueirão. Para quem lembra, o presidente da CBF o Ednaldo me concedeu entrevista no Catar, dizendo que a seleção jogará em Belém em 2023.

Apito Final

Claramente o zagueiro Dedé joga mais que os dois zagueiros que o Remo entrou em campo ontem. Mas o Dedé nasceu em Macapá e não no Sudeste ou Sul do país. Alô Paysandu!

Parece que o Josué Teixeira cansou da ilusão que ele mesmo criou, que a Tuna iria se profissionalizar, encontrar recursos e voltar a produzir talentos. Após o jogo, o Josué deu adeus para a Águia.

Caso vença na quarta-feira e passe de fase na Copa do Brasil, a diretoria do clube do Remo se tiver interesse, pode também usar o recurso e a renda para quitar o que falta pagar do CT.

Muitos sabem dentro da Curuzú, inclusive o Vandick, que a comissão técnica não quer um membro do futebol, na rotina do dia a dia da Curuzú. Como o Vandick vai tirar um ex-companheiro?