Mangueirão não é culpado!

Praticamente reconstruído, motivo de orgulho do torcedor paraense e até então de Remo e Paysandu, o Mangueirão segue esquecido pelos clubes no Campeonato Brasileiro. A alegação é de que o faturamento jogando em seus estádios é bem maior por causa dos custos que o Mangueirão ocasiona. É evidente que o custo está diretamente ligado ao tamanho do público, que só tem diminuído devido aos resultados. Ou seja, a incompetência dentro de campo afeta essa relação dos clubes com o nosso principal público.

É até uma ingratidão

Jamais o governo mediu esforços para ajudar os clubes do Pará. O próprio preço de locação do estádio não justifica, nem de perto, o quanto deveria ser pago. O estádio é literalmente entregue aos clubes, por uma taxa e os serviços todos sendo entregues aos clubes que por falta de capacidade, não conseguem fazer uma entrega ao torcedor, nem de perto, com o que os shows entregam. Se o estádio não fosse reaberto, as críticas dos clubes estariam vivas, mas hoje é comum a justificativa que é caro jogar no estádio. É um absurdo!

Não é medido o conforto

Os clubes, sequer pensam no lado técnico, em jogar em um gramado infinitamente melhor, o conforto ao torcedor e para a própria imprensa. Chegamos ao cúmulo de ouvir de um dos presidentes, que chegar ao estádio é difícil e por isso também os jogos não estão sendo realizados no Mangueirão. Uma coisa é certa, se ainda na atual temporada, os times pararem de decepcionar seus torcedores e o público aumentar, o caminho será aumentar o valor do ingresso ou bater na porta da Seel. Enquanto isso, seguem treinando e jogando em seus estádios.

Apito final.

Não se tem dúvida que esse “abandono” do Mangueirão, irá durar até o telefone tocar. Por enquanto, caiu no esquecimento. Não sabemos até quando.

O bar comercializado por Remo e Paysandu em seus estádios, é um incremento bem interessante nas arrecadações dos clubes. E a logística é menor em seus estádios.

Givanildo Oliveira, treinador de futebol que fez história no futebol paraense, sempre disse que se você tem um time ruim, joguem no seu estádio. Vale até hoje?

Bom dia.