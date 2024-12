Mancada da CBF no ano da COP-30

É inadmissível que, em pleno ano da Copa 30 no Brasil e na Amazônia, a CBF permita que a Copa Verde esteja pior do que já é. Com a desculpa de deixar indefinido o que os clubes ganharão como prêmio, o torneio perdeu atratividade. Sete clubes da Série B terão que dividir suas atenções entre os estaduais, a Copa do Brasil e a própria Série B. A CBF, que possui inúmeros projetos sociais premiados e reconhecidos pela FIFA, está desperdiçando uma grande oportunidade. Ainda há tempo para evitar um vexame maior.

Tudo parcelado em 8 vezes no Papão

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou ao colunista que os jogadores que não continuarão no clube terão suas rescisões e atrasados pagos em 8 parcelas. O meia Robinho já aceitou e receberá dessa forma. Para os atletas que permanecerão no elenco, os pagamentos serão feitos com maior rapidez. O presidente explicou que, todos os anos, o clube precisa parcelar seus débitos devido à falta de receitas. Apesar disso, o dinheiro não foi problema na reta final da Série B, graças aos altos valores pagos como "bicho" pelos resultados decisivos e à promessa de prêmios.

Leão, agressivo no mercado

O Clube do Remo não enfrenta dificuldades financeiras para contratar, mas o mercado está complicado. A diretoria tem encontrado resistência, principalmente devido à preferência dos jogadores por disputas estaduais. Um exemplo foi Pedro Vitor, que pediu um valor considerado alto pelo clube. Curiosamente, valores semelhantes não foram negados a outros atletas que talvez não tenham o mesmo nível técnico do atacante. Entre os contratados até o momento, há certa desconfiança apenas em relação ao zagueiro Lucão, indicação do técnico. O clube também está perto de fechar com um reforço de grande nome.

Apito final

Que lançamento bacana das novas camisas do Águia de Marabá! Até os anúncios das contratações ganharam um novo visual nas redes sociais, mostrando um trabalho muito bem feito pelos marabaenses. Agora é esperar para ver o desempenho em campo!

Está claro que a quarta vaga na Copa do Brasil será decidida no STJD. Sem dúvidas, é o melhor lugar para resolver esse problema. A FPF está ciente de que o desfecho será definido no Rio de Janeiro.

Nosso querido Zezé do Boxe comemora mais um ano do projeto Nocaute na Violência. Como sempre, o evento é muito disputado e inclui a entrega de condecorações. Mais um ano, infelizmente, fiquei de fora. Vida longa ao Zezé e ao seu projeto!