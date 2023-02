Lulinha é a novidade no Amazonense

O filho do presidente Lula, Luís Cláudio da Silva, também conhecido como Lulinha, passou a ser membro da comissão técnica de grandes clubes brasileiros, como o Santos, Palmeiras e Corinthians, quando o seu pai era presidente, já no seu segundo mandato. Foi fazer curso na CBF ACADEMY e passou a visar a gestão no futebol em parceria com o coreano Sung Un Song, que banca a equipe do Parintins, terra dos bois Caprichoso e Garantido. O time do Parintins, que nasceu só para formação de jogadores na base, disputou a divisão de acesso e agora está na primeira divisão do futebol manauara. Lulinha, no passado, teve muitas dificuldades de se inserir no futebol, buscou Manaus para recomeçar no meio e chegou na primeira divisão, ao mesmo tempo em que seu pai retornou à cadeira máxima no país. O Parintins promete boas toadas.

Mais um desafio para a FPF

Só pelos jogos de Remo e Paysandu, que foram três até o momento, já deu para mais uma vez perceber que a arbitragem do Pará precisa de um olhar especial da FPF. Como terá 4 anos pela frente, a nova direção da entidade precisa, urgentemente, dar ao futebol paraenses árbitros mais qualificados, com atenção total à formação de novos árbitros. Investir nesse setor é dar segurança ao seu campeonato e, principalmente, subir o nível do jogo em campo. Não é mais de bom tom que árbitros que estão há mais de uma década no quadro ainda tenham o apito na boca. Quem se segura em árbitro com vícios eternos impede que novos árbitros tenham a chance de trabalhar. Não influencia na qualidade da arbitragem, mas a FPF deveria encontrar algo menos feio para prender os microfones e fones na cabeça dos árbitros nos jogos. Esparadrapo de curativos baratos, fica muito feio, gente!

Apito final

O Campeonato Amazonense que já começou, está sendo disputado com 9 equipes em turno único e com o Fast já rebaixado por ter desistido da competição. Com dois clubes na Série C - o Manaus e o Amazonas - e terá nas semifinais e finais o árbitro de vídeo, o VAR. Que luxo!

O que acontece com a bola do Campeonato Paraense? No jogo do Paysandu contra o São Francisco tiveram que trocar duas vezes devido aos jogadores reclamarem que estavam vazias. A bola, de tão leve, mais parece aquelas bolas de arraial. No Águia e Remo também tiveram que trocar de bola.

Se quiser se manter como titular no gol bicolor, Thiago Coelho vai precisar melhorar seu jogo com os pés, passar a segurar as bolas e parar de dar rebotes. No caso dos rebotes, o sacrifício em jogar com lesão no dedo não será reconhecido no momento das falhas.