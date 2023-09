Jacy Maranhão é iluminado

Jacy Maranhão entrou em campo disposto a tudo! Isso mesmo, um jogador defensivo, ajudou a combater, a criar e a finalizar. Com toda essa disposição, não poderia ter outra sorte, que não a de definir o jogo nos segundos finais. Foi uma entrega que parecia que ele valia no jogo por três ou até quatro jogadores e vamos conversar parece que estava escrito para ser assim mesmo. Parece até uma resposta para o Hélio dos Anjos (ilustração), por ter preferido deixar o jogador na reserva e inclusive, deixar o Arthur como volante, quando precisou tirar o Geovanni. No final de tudo, é possível inclusive o Hélio considerar que teve o seu dedo, colocar o jogador em campo. Por fim, o resultado foi bom para todo mundo, para o Jacy que aproveitou a oportunidade e para o Hélio que corrigiu.

Paysandu não merecia outro resultado

No segundo tempo, que foi o tempo que decidiu o jogo, já que não tomou gol no primeiro tempo, o Paysandu amassou o Botafogo que desistiu do jogo, no quesito oferecer perigo. Quem tem medo de perder chama o adversário e fica quase impossível de segurar tanta investida. O Paysandu, no segundo tempo, não foi morno em momento algum e arrancou quem sabe os três pontos que vão lhe colocar na Série B em 2024. Com erros técnicos no momento da finalização, com o Mário Sérgio em um dia terrível, o suor e a entrega dos jogadores, trouxe a vitória da forma que deu. Seria muito injusto qualquer outro resultado, o futebol não pode premiar quem só se defende e tenta passar o tempo. Quem vier por uma bola em Belém vai chamar a derrota na certa.

Mais 4 pontos, o Papão vai para a Série B

Uma vitória contra o Amazonas em Belém e um empate, contra o Botafogo ou Volta Redonda fora, dificilmente o Paysandu não consegue o acesso. Dependendo inclusive de outros resultados, mais três pontos, o Paysandu poderá até comemorar antes da última rodada. O Papão colocou 4 pontos na frente e com mais quatro pontos, não vai conseguir ser superado pelo terceiro colocado. Garantiria a diferença que possui hoje na tabela. E sinceramente, esse gol no último segundo no jogo de ontem é de time que vai subir sim. Lembrando que fora de casa, o Paysandu perturba muito os adversários, não consegue ficar só se defendendo. A Série B está mais perto do que nunca, senhores.

Baixinhas

Nos dois grupos da Série C, o Paysandu é líder com 7 pontos e o Brusque segundo com 6 pontos. Mas não é possível cravar nada, a Série C, durante todo o ano, mostrou o equilíbrio e resultados muito próximos. Ainda teremos muita emoção pela frente.

Ontem ficou muito claro que o Vinícius Leite tecnicamente é muito superior a todos os seus companheiros. Ele não possui a dinâmica física pretendida, mas seus passes desconcertam as defesas. Ontem, já cansado, se posicionou de forma que desse ao time a condição de invadir a lateral.

Vamos torcer para chegar o dia que o torcedor sofrerá menos para chegar ao Mangueirão, nos jogos com mais apelo. Ontem, mais uma vez, foi um parto chegar ao estádio. Quem foi pelo lado B precisou esperar a organizada que chegou a pé ao estádio. É preciso uma força tarefa no trânsito, enquanto vias não são criadas.