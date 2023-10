Hélio dos Anjos não pode virar um problema

É contagiante, assistir à alegria do professor Hélio dos Anjos, com o acesso do Paysandu. Um homem experiente, que deixa transparecer que foi a conquista mais bonita da sua carreira. Mas para a diretoria do Paysandu, o Hélio está cometendo exageros, nos seus pronunciamentos, quando se coloca acima de todos e do Paysandu. Talvez essa não seja a intenção, mas é o que está deixando transparecer, quando excede a emoção e complica a razão. Posso dizer isso agora, quando ele já até renovou o contrato, o que o Paysandu não teria outra saída. Dito por um dirigente do clube para esse espaço, o valor pedido para a renovação do Hélio, não é o que o clube queria pagar. Mas já sabemos...

É uma receita de bolo

Quem é um pouco conhecedor dos bastidores do futebol, sabe muito bem, que a diretoria do Paysandu e o Hélio iriam aparecer de braços dados e dizer que a renovação foi muito tranquila e que tudo que por ventura foi divulgado diferente disso, é para conturbar o ambiente. Isso tudo é natural, mas fica a dica para o experiente Hélio lembrar, que o futebol é feito por gente vaidosa, inclusive o treinador e que não ganhou nada sozinho. A diretoria está “refém” do Hélio por dois motivos: Um que a torcida não aceita outro nome e o outro, por ter reconhecido publicamente que não teriam competência e entregaram a chave do futebol ao treinador. Não existe crise, só se em 2024 os resultados não virem.

Quem é o Hélio dos Anjos?

No futebol e na vida, o Hélio dos Anjos é um vencedor. Homem correto e de palavra. Intempestivo e falastrão, faz parte dos inúmeros senhores da sociedade, que ainda não conseguiram adequação com o mundo de hoje. Esses homens que lutam para conviver e reconhecer a igualdade de gênero, hierarquia, mas que acredito, que tenha procurado se melhorar. Na quinta pegou 9 jogos de suspensão, por ter sido homofóbico com o auxiliar de arbitragem, como já havia lá no Goiás, quando disse que não tinha jogador “viado” no elenco! Dizem que ninguém ensina papagaio velho a falar, mas o Hélio precisa entender, que o mundo muda a cada segundo. É possível ser competente e mais generoso amigo Hélio!

Apito final

Estranho a diretoria do Paysandu não citar o executivo Ari, como prioridade nas renovações de contrato. Será que ele também não foi importante no processo?

Na coluna de segunda-feira aqui nesse espaço, irei dizer o motivo que o Hélio dos Anjos disse não para o Paysandu a primeira vez, para o Remo e depois aceitou o Papão.

Pela entrevista que me concedeu, o Catalá parece ter tido o “vírus” do Hélio. Ele bate na tecla que quer comandar todo o futebol, caso volte ao Remo.

Sobre as eleições no Remo, enquanto a fogueira está em chamas, todos estão correndo errado. O bom é ser presidente da Federação e não de clube minha gente. Bom dia.