Hélio dos Anjos não merecia retornar agora

Claramente Hélio dos Anjos disse não para o Paysandu quando o Márcio Fernandes foi demitido e por isso, o Marquinhos Santos que foi contratado. Agora que o mercado não contratou o Hélio, dessa vez, ele sabia que quanto pedisse ao Paysandu e o que pedisse, o clube desesperado aceitaria. Por outro lado, será que o Hélio dos Anjos merece um time que o Paysandu montou? Nem vou perguntar se ele merece a diretoria, já que ele foi treinador do Paysandu na administração do mesmo presidente. Está muito claro que Hélio dos Anjos e seu filho vão desembarcar mais uma vez na Curuzu para mandar e desmandar. Conhecem, os dois, os caminhos e quem é quem no clube internamente.

Hélio dos Anjos, disse não ao Remo também

O não que Hélio dos Anjos deu ao Remo, na época, foi devido ter um convite do futebol do exterior, que nunca chegou. Ao Paysandu, já havia dito não bem antes! O Remo tenta desde 2022 trazer o treinador, que deu uns três "não" ao presidente Fábio Bentes. Chegando no meio do ano, sabendo que as competições nacionais terão mais 3 a 4 meses, não dá para ficar em casa vendo jogo pela TV. Mesmo sendo abonado financeiramente, é complicado assistir o dinheiro só sair, tendo saúde e capacidade para continuar trabalhando no futebol. Mas quis o destino que a Curuzu fosse mais uma vez a sua casa e que está bem desarrumada. O Hélio veio para também fazer o que o presidente não faz. Ou seja, trabalhar com o chicote nas mãos.

Catalá segue invicto, mas questionado

Principalmente pelos pontos que perdeu dentro de casa e pelas substituições feitas no último jogo, o treinador do Remo perdeu os 100% com o torcedor. Todos na vida precisam ter autoconfiança, mas o Catalá apostou em umas trocas contra o Figueirense que quase levaram seu time à derrota. Não adianta dizer que o banco é fraco, com mais de 30 jogadores no elenco e muitos sem a oportunidade de jogar cinco minutos sequer. É jogando em casa que o time precisa mostrar mais competência, já que fora de casa consegue vencer, mesmo não precisando jogar bem. Não precisa o treinador se sentir obrigado a lançar as novidades só para prestar contas com o torcedor.

Apito final.

Gabriel Bernard, se depender do Hélio dos Anjos, vai ser o goleiro do Paysandu na partida contra o Brusque. Hélio é uma raposa antiga e sabe que tomando essa decisão vai ganhar o grupo na chegada. Só não o fará se o garoto mostrar abalo pelos frangos.

Estou com dificuldade de apontar um jogador que a dupla Re-Pa tenha contratado, durante a Série C, que tenha empolgado o torcedor com as atuações em campo. Os números mostram claramente que não. Os dois nem pisaram no G8 até agora.

Ainda bem que o governador Helder Barbalho não seguiu o bonde que fez um barulho fora do comum pela visita da confederação sul-americana ao Mangueirão. Pelo barulho que fizeram, parecia que era o Papa que visitava o estádio.

