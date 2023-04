Futebol prejudicado em Cametá

Como todos já sabiam, inclusive quem assinou o laudo liberando o gramado em Cametá, o jogo entre Cametá 1x1 Remo foi prejudicado por um gramado com grama alta, para esconder a lama que estava por baixo. O Remo não conseguiu jogar, o Cametá não se beneficiou, fazendo com que o futebol perdesse na sexta-feira. A FPF agradou e atendeu aos apelos extra futebol e contou com a benevolência da dona chuva que não deu as caras. Eu já disse aqui nesse espaço e repito, não irei fazer críticas a FPF nesse primeiro ano, mas será inadmissível ter um campeonato no próximo ano, com gramado interditado como em Bragança e um quebra galho, como vimos em Cametá.

Cametá e Remo

O fato mais marcante do confronto na sexta-feira em Cametá foi o time da casa fazer um gol e depois fazer cera, esperando o tempo passar. Inacreditável que o time do Rogerinho possa acreditar que um placar mínimo, teria sido satisfatório, para defender uma eliminação do Remo, dentro do Baenão. Cametá foi um time que se apequenou, até levar o gol do empate e foi pouco ainda. O Remo perdeu um pênalti, chutou duas bolas na trave e acabou empatando o jogo. Uma postura bem marcante no jogo, foi do lateral esquerdo Rayro, que fez cera até levar o gol do empate e depois ficou com uma pressa que não deu em nada. O Cametá fez muito pouco em casa e precisará fazer mais.

Paysandu segue inchado

Quem já parou para contar, afirma que o Paysandu possui 47 jogadores no seu plantel. Não diminuiu o elenco, devido muitos que já até não interessam mais, são os que estão inscritos no campeonato paraense. Um erro que a diretoria reconhece, quando contratou no início da temporada, jogadores que sobraram no mercado e por baixo valor. O que não deixou o clube afogar financeiramente, foram as rendas dos clássicos e essa renda do jogo contra o Fluminense, vai ajudar muito. Principalmente no pagamento das rescisões que vai precisar patrocinar após o Parazão. Enquanto isso, Márcio Fernandes precisa conseguir motivar todos no grupo, mas sabe que no Parazão, pode contar com 11 jogadores, mais um ou outro no banco de reservas.

Apito final

Que situação constrangedora a do treinador Cuca, que vai reencontrar o Remo na quarta-feira, lá em São Paulo. Essa condenação do treinador na década de 80, parece que só o mesmo sabia. Só agora passou a ser cobrado?

Uma pessoa que vive esses anos todos, com essa imagem de uma garota de 13 anos sendo estuprada no mesmo espaço que ele estava, com companheiros, e ele não faz nada, não vai se incomodar com as críticas de hoje, né?

Aí nesse caso do Cuca, está a importância da mídia. Quem relativiza, contribui para cair no esquecimento. A sociedade não deixou barato e sozinha, não sabemos se terá o poder de cobrar. Vamos acompanhar esse caso!

O Remo embarca amanhã para São Paulo, vai encarar um Corinthians em crise e embolado na Libertadores. Imagina a pressão na quarta-feira no estádio dos mosqueteiros! Será que o Marcelo Cabo manterá a mesma postura de Belém?