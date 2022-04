Fora da decisão

A arbitragem paraense, que teve a sua pior atuação dos últimos anos, está fora das duas decisões do Campeonato Paraense. Não é por desonestidade não, é por uma atuação horrível, que decidiu jogos e não adiantou nem em alguns jogos, prevalecerem a lei do time grande. Ficam fora de forma justa, para poder repensar tantas atuações ruins e decisivas, sempre para o time grande. Um tapa na cara que, se bem recebido, pode fazer melhorar.

Fizeram a obrigação

Remo e Paysandu fizeram exatamente o que se espera deles. Chegaram na final do campeonato e agora ninguém tem obrigação de ganhar. Claro que o Remo não quer ver o Paysandu ser tricampeão paraense. Quem tem mais débito com a torcida é o Remo, que inclusive evoluiu na reta final, mesmo com a derrota para a Tuna. O Paysandu é uma verdadeira incógnita, mesmo vencendo seus dois jogos contra o Águia. Boa sorte ao Re-Pa.

Série C

Mais um ano e Remo e Paysandu vão começar uma competição nacional com o time que jogou o paraense. Mais uma semana, estarão em campo e não vai dar tempo de estrear com qualidade, os reforços já contratados não vão estar como querem e ainda vai chegar mais gente. Esse planejamento sempre faz os times sofrerem no início e o torcedor já anda sem paciência também. É torcer para irem bem dentro de casa. Também não pegarão o Real Madrid.

Apito final

O Basquete Brasileiro é dono da modalidade entre os países sul-americanos. A base brasileira toda agora domina a bola ao cesto. Mais um golaço da CBB com o Guy no comando.

Que nos dois clássicos não tenhamos que ouvir reclamações de dirigentes pela estrutura, ou falta de estrutura, dada para o adversário nos estádios de Baenão e Curuzu.

As duas diretorias precisam entender que são adversários somente dentro de campo. Vamos ter Re-Pa de quilo, agora no Paraense, Série C e na Copa Verde se classificarem.

Agradeço ao RONY e ao seu empresário Hércules pelas camisas do Palmeiras que me enviaram. Presente até para a mãe do colunista que é fã do RONY e torce para o Porco.