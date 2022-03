Podem dizer que foi zebra a vitória da Tuna sobre o Novorizontino. Mas o jogo não mostrou isso quando a Tuna teve tanta oportunidade contra a equipe que joga a primeira divisão paulista e vinha de um empate contra o Santos, dentro da Vila. Esses resultados, assim, nos trazem orgulho e uma saudade de quando metemos medo nas equipes que vêm de fora. Que seja assim durante o ano inteiro, na Série D para a Tuna.

Um treino

O Paysandu fez um treino ontem de luxo, no meio do mundo. Foi até Macapá enfrentar um fraco time do Trem, que não jogava fazia cinco meses e não mostrou mais do que um time atrapalhado. O Paysandu, que não tinha nada com isso, fez muito bem o seu papel e faturou a classificação e R$ 750 mil. O time, sempre com padrão de jogo e muita competitividade, mostra que Márcio Fernandes está trabalhando bem.

Atrás de nomes

Está muito claro que a diretoria do Remo tem priorizado montar uma equipe para a Série C. Que o Campeonato Paraense é um plus, caso levante o título. Ninguém em sã consciência monta um time como montou o Remo para o estadual. Em conversa com o presidente Fábio Bentes, senti no mandatário azulino uma expectativa de anunciar nomes de peso para a Série C.

Mangueirão

Com a informação de que a CBF solicitou a presença do governador Hélder para falar sobre a reabertura do Mangueirão e a presença da seleção brasileira, o governador precisará cravar uma data de reabertura do Mangueirão. Na entrevista que fiz com o secretário responsável, a expectativa é setembro desse ano. Hoje tem 50% de obra feita.

Chumbo Grosso

Aniversariante da semana, o atacante Brenner, do Clube do Remo, demonstra em seu comportamento e atuações que tem tudo para ser um ídolo do clube. Talvez até não consiga, porque um camisa 9 hoje, no futebol brasileiro, é sempre assediado. O jogador tem 27 anos, é bom de bola e muito boa praça.

Essa oitava rodada do Parazão que irá acontecer no domingo, sem dúvida, vai pegar fogo. Partidas decisivas assim são sempre um grande teste. Equipes que mantêm regularidade na competição mais uma vez serão testadas. Tem gente que pode classificar e, ao mesmo tempo, ser rebaixada, caso não vença seu jogo.

O Paysandu, ontem, em Macapá, nem estranhou o gramado ruim do Zerão. Acostumado aos gramados ruins do Pará, ontem desfilou em Macapá. Agora vai pegar o campo ruim em Castanhal, mas já está classificado em primeiro lugar no Parazão.

Até o momento todos estão em silêncio sobre as despesas extras que os clubes tiveram com o adiamento da rodada e com as despesas que terão para essa rodada de domingo. Só o Remo diz que está com R$ 40 mil de prejuízo e a conta aumentará para domingo.